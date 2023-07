Novità tech della settimana: una fotocamera per fotografi veri e il monopattino che si piega due volte

È passata un'altra calda settimana di luglio e, come ogni venerdì, siamo qui per aggiornarvi su tutte le ultime novità tech che ci sono passate per le mani! In questo articolo trovate una sintesi dei prodotti più interessanti che abbiamo provato negli ultimi sette giorni: una fotocamera molto professionale di Fujifilm, la nuova friggitrice ad aria di Xiaomi, un sintonizzatore Majority con cui aggiornare un vecchio impianto Hi-Fi, delle cuffie a conduzione aerea di SoundPeats e un monopattino elettrico dalla forma innovativa. Se volete recuperare le novità della scorsa settimana, vi rimandiamo all'articolo prodotti fino al 21 luglio 2023. Per non perdervi le altre recensioni e tutte le notizie che pubblichiamo, vi consigliamo anche di seguirci su Google News: per farlo basta cliccare sul pulsante a seguire!

Fujifilm X-T5

Nella recensione l'abbiamo definita una fotocamera per fotografi veri: perché la Fujifilm X-T5 non è la solita mirrorless ibrida, non è adatta a tutti e non la consiglieremmo ai videomaker. È una fotocamera che fa soprattutto la fotocamera: intendiamoci, anche le riprese video sono ok, ma la X-T5 non è fatta per quello. Al contrario, col suo sensore da ben 40 megapixel è probabilmente la miglior fotocamere Fujifilm per qualità fotografica, e la miglior mirrorless APS-C per rapporto qualità-prezzo. RECENSIONE Fujifilm X-T5

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L

La Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L è la nuova friggitrice ad aria di Xiaomi, che però somiglia molto al vecchio modello. La novità più rilevante è il nuovo cestello, più capiente e con vetro frontale per sbirciare come va la cottura: da un lato, ora è più facile da pulire a mano, ma dall'altro perde la possibilità di essere lavato in lavastoviglie. Il prezzo cresce un bel po' e ora supera i cento euro. Se ve lo state chiedendo: sì, può avere molto senso valutare l'acquisto del vecchio modello (che costa anche meno) RECENSIONE Smart Air Fryer Pro 4L

Majority Fitzwilliam 3

Majority Fitzwilliam 3 è l'aggeggio che vi serve se avete un vecchio impianto Hi-Fi che volete svecchiare. Lo collegate al vostro impianto, e lui aggiunge Bluetooth, Spotify Connect, radio DAB+, podcast, telecomando per controllo a distanza e ogni genere di diavoleria moderna. Funziona benissimo e fa tutto quel che promette, peccato solo che in confezione non ci siano i cavi per collegarlo all'impianto. RECENSIONE Majority Fitzwilliam 3

SoundPeats RunFree Lite

Non tutte le cuffie si infilano nelle orecchie: alcune rimangono sospese lì davanti. Come ad esempio queste SoundPeats RunFree Lite che, come suggerisce il nome, sono pensate per chi va a correre (o anche in bici) e non vuole isolarsi, continuando a sentire i rumori intorno. Sono un prodotto molto economico, e dai materiali si nota, però restano ben stabili agganciate alle orecchie e tutto sommato fanno il loro dovere. RECENSIONE SoundPeats RunFree Lite

Navee V50

Navee V50 è un monopattino elettrico che si distingue dalla massa: ha un bel display orizzontale, un vano per nascondere un AirTag, ma soprattutto ha un design con doppia piega. Infatti, oltre all'asta del manubrio che si abbassa, anche il manubrio stesso si piega e ruota di 90 gradi, allineandosi al telaio. Questo sistema lo rende molto compatto quando non in uso, e più facile da trasportare. Fa storcere il naso l'assenza di cruise control e i pneumatici a camera d'aria, ma il prezzo non esagerato lo rende un prodotto interessante. RECENSIONE Navee V50