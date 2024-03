Novità tech della settimana: auricolari best buy, il robot incompreso, l'anello giusto e tantissimo altro

La settimana non può che terminare con la nostra consueta rubrica dedicata alle migliori novità tech degli ultimi giorni! Questa settimana, compresa tra il 22 e il 29 marzo, i prodotti testati dal team di SmartWorld sono fra i più disparati. Due smartphone Samsung, i nuovi auricolari best buy di Nothing, l'anello smart che forse ci ha convinto di più, il nuovo MacBook Air con chip M3: queste sono solo alcuni tra i prodotti che abbiamo provato con mano e recensito, e li trovate tutti raccolti in questa pagina. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire! SEGUICI SU WHATSAPP

Galaxy A55 e Galaxy S24

Il nuovo medio gamma e la versione compatta del top di gamma di qualche settimana fa: questa settimana abbiamo testato due ottimi smartphone Samsung, anche se bisogna ammettere che l'A55 qualche difettuccio ce l'ha, soprattutto considerato il prezzo di lancio non troppo invitante. Se non altro da quest'anno si parla di ben 5 anni di major update. Su S24 poco da dire, se non che è tra i pochi che offre così tanto in un corpo così compatto. RECENSIONE Samsung Galaxy A55

RECENSIONE Samsung Galaxy S24

MacBook Air 15 M3

Abbiamo aperto la recensione del nuovo MacBook Air chiedendoci se ha senso prendere i nuovi modelli, considerato che quelli con SoC M2 e M1 sono ancora ottime scelte a prezzi inferiori. La risposta è: dipende. Il vero problema è che cascate in piedi con qualsiasi MacBook Air scegliate di prendere! RECENSIONE Apple MacBook Air M3 15

CMF Buds by Nothing

Impossibile non consigliarli. Peccato che al momento sia quasi impossibile... acquistarli. I nuovi auricolari CMF di Nothing non costano nulla e sono una vera bomba. Hanno una cancellazione del rumore decente, microfoni buoni, audio discreto, un'ottima app di gestione e tanto altro. Costerebbero 31,50€, ma su Amazon Italia sono andati a ruba, tant'è che sono disponibili sovra prezzati solo da Amazon UK. RECENSIONE CMF Buds by Nothing

Corsair 6500D Airflow

Il nuovo case di CORSAIR è un enorme ed elegante dual chamber super personalizzabile, dotato di un ampio spazio interno, di un sistema che facilita il cable management e della possibilità di acquistare paratie in materiali alternativi (come anche in legno) e cambiare tutta la struttura anche in un secondo momento. Guardate che bella build è venuta fuori cliccando sulla review! RECENSIONE Corsair 6500D Airflow

Eureka E10s

Lo abbiamo citato nel titolo come il robot incompreso. Perché? Perché quando abbiamo condiviso la recensione sui nostri canali social in tanti pensavano che ci stessimo riferendo a un aspirapolvere con svuotamento senza sacchetti, come sono tutti oramai. No, Eureka E10s è un robot aspirapolvere con base di svuotamento dedicata, che però, a differenza di tutti quelli in commercio, ha un serbatoio da svuotare a mano. Niente più dipendenza dai sacchetti quindi! RECENSIONE Eureka E10s

Ringconn

Di anelli smart a questo punto ne abbiamo provati un po'. Il grosso vantaggio di Ringconn? Non ha abbonamento. Direte voi che è poca cosa, ma il migliore che abbiamo mai provato non solo costa tanto, ma richiede pure una spesa mensile aggiuntiva. Ringconn no, e come se non bastasse raccoglie tantissimi dati e ha un'ottima autonomia. RECENSIONE Ringconn Smart Ring

JIMMY AF3

Di friggitrici ad aria ce ne sono oramai decine e decine di modelli, e distinguersi dalla massa è sempre più difficile. JIMMY ci è riuscita. Con il suo primo modello, ha proposto un qualcosa che gli altri non hanno: la possibilità di trasformarsi in piastra. Ah, ha anche un cestello tutto in vetro, altro particolare che la distingue da tutti gli altri. E il design non è affatto male! Peccato che abbia tempi di cottura dilazionati rispetto a friggitrici anche più economiche. RECENSIONE JIMMY AF3 Friggitrice ad Aria

