Novità tech della settimana: il portatile più bello e le cuffie più strane

Come ogni venerdì torna l'appuntamento con le ultime novità tech della settimana: anche oggi, un breve riassunto di tutto quel che abbiamo provato negli ultimi sette giorni. Le novità non mancano, e sono piuttosto variegate: c'è un portatile molto bello, delle cuffie molto strane, un po' di controller e poi smartphome Xiaomi e altro ancora.

Dyson Zone Absolute

Le Dyson Zone sono così strane che sono già diventate iconiche: parliamo di cuffie con purificatorie d'aria integrato. L'aria viene aspirata dalle pompe contenute nei padiglioni, filtrata e arriva pulita a naso e bocca tramite la visiera (removibile) che fa tanto cyberpunk. I dubbi sul prodotto non mancano (è davvero tanto strano, costosissimo, e la purificazione d'aria ammazza l'autonomia), ma il comparto audio è eccezionale e la cancellazione del rumore funziona benissimo. RECENSIONE Dyson Zone Absolute

Secretlab Premium Footrest

Secretlab Premium Footrest è un poggiapiedi di qualità: la versione che abbiamo provato è quella in materiale morbido, rivestita in tessuto. Vi aiuta a tenere una buona postura alla scrivania e se avete una sedia Secretlab si abbina bene in termini di design. Però non è molto economico! RECENSIONE Secretlab Premium Footrest

Scuf Instinct Pro

Scuf Instinct Pro è uno di quei controller completamente personalizzabili e pieno di chicche, destinato a veri pro: come design ed esperienza d'uso ricorda un controller di Xbox Series X, ma rispetto quest'ultimo aggiunge 4 paddle posteriori riprogrammabili, impugnature gommate con grip e i grilletti istantanei, attivabili o disattivabili con uno switch fisico. Prevedibilmente, il prezzo è molto elevato. RECENSIONE Scuf Instinct Pro

ROG Raikiri Pro

Rimanendo in tema di controller premium, c'è anche ROG Raikiri Pro: un controller che prodotto da ASUS che non ha personalizzazioni hardware, ma spicca per un design curato e comodo (c'è perfino un display) e tantissime personalizzazioni software. Il costo elevato, però, lo rende poco concorrenziale: magari è meglio aspettare di trovarlo in offerta. RECENSIONE ROG Raikiri Pro

Recensione LG Gram Style

LG Gram Style è sicuramente uno dei portatili più belli che possiate acquistare: e non solo ha un design molto accattivante, è anche leggerissimo. Ha anche un'autonomia niente male un display sorprendentemente ampio (16") considerando il peso. Non ci hanno fatto impazzire tastiera e touchpad, e neanche il prezzo. RECENSIONE LG Gram Style

Majority Sierra

Majority Sierra è una soundbar di fascia medio-bassa che supporta Dolby Atmos, e questo è cosa buona. È ben costruita e ha speaker frontali e superiori: d'altra parte, la qualità dei bassi non è il massimo e, prima di acquistarla, assicuratevi di avere spazio libero in alto, per non rischiare di tappare gli altoparlanti. RECENSIONE Majority Sierra

Jabra Elite 10

I Jabra Elite 10 sono uno dei modelli di auricolari che ci è piaciuto di più quest'anno: sono comodissimi da indossare grazie al design semi-aperto, e la qualità audio è davvero notevole, un bel salto avanti per l'azienda danese. Buoni anche ANC e microfoni: un pacchetto completo che piacerà a tutti, peccato solo per il prezzo più alto del solito. RECENSIONE Jabra Elite 10

Razer Stream Controller X

Razer Stream Controller X è un controller per lo streaming che vuole scalzare il famosissimo Elgato Stream Deck, e forse ha tutte le carte in regola per farlo. È estremamente personalizzabile, la Dynamic mode che si adatta automaticamente al software in uso funziona bene ed è comoda, la base è solida e il design è piuttosto compatto. Peccato solo per il feedback dei tasti che non ci ha fatto impazzire. RECENSIONE Razer Stream Controller X

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Pro è uno smartphone top di gamma con tutti i crismi: è ben costruito, è impermeabile, ha un ottimo display, ottima autonomia e fotocamere molto buone (che però ogni tanto sbagliano in condizioni con luce troppo forte). In ogni caso è un dispositivo veramente consigliato, se non fosse per il prezzo davvero eccessivo: può aver senso aspettare qualche sconto (che probabilmente arriverà). RECENSIONE Xiaomi 13T Pro