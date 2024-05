Novità tech della settimana: il principe dei medio gamma, lo smartphone pieghevole che costa poco e lo speaker gigante

Nuovo appuntamento con le migliori novità tech della settimana. Nella nostra raccolta trovate i dispositivi più nuovi e interessanti che abbiamo provato negli ultimi giorni, con una bella varietà di gadget di ogni genere. Questa settimana ci sono diversi smartphone, ma anche accessori gaming, dispositivi domotici, prodotti audio e altro ancora. La cosa in comune? Sono stati tutti recensiti dalla nostra redazione! Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Nubia Flip 5G

Il nuovo Nubia Flip 5G può essere considerato come il primo smartphone pieghevole economico arrivato sul mercato europeo. Un primato molto importante per un prodotto che convince quasi in tutto, soprattutto per l'autonomia. La vera chicca è il display esterno circolare, molto bello da vedere. Peccato per la qualità fotografica, che non è eccezionale, ma ad un prezzo così basso era difficile chiedere troppo. RECENSIONE Nubia Flip 5G

Kobo Libra Colour

Leggete finalmente a colori i vostri ebook preferiti con il nuovo Kobo Libra Colour! I miglioramenti rispetto ai classici lettori ebook in bianco e nero sono tanti, e riguardano anche prestazioni, certificazioni e qualità costruttiva. Non mancano il supporto per Kobo Stylus 2 e le integrazioni con tanti servizi di terze parti. Capire se è questo il prodotto giusto per voi è però meno semplice del previsto, per questo vi consigliamo caldamente di leggere la recensione completa dal link a seguire. RECENSIONE Kobo Libra Colour

Razer Kishi Ultra

Razer Kishi Ultra è quel prodotto che vi consente facilmente di trasformare lo smartphone in una console portatile. Non solo un controller, quindi, ma una specie di hub da gioco super completo, capace di supportare addirittura piccoli tablet come iPad Mini. Certo, è un dispositivo dal costo molto elevato, un prodotto premium in tutto e per tutto! RECENSIONE Razer Kishi Ultra

IMOU Cell Go

Se siete in cerca di una videocamera di sicurezza wireless di buona qualità ma dal costo molto accessibile, IMOU Cell Go potrebbe essere la soluzione giusta. Ha tante funzioni di ottimo livello, inclusa autonomia e rilevazione, ed è anche semplice da usare. La cosa incredibile è che per la ricarica c'è una porta micro-USB, un po' anacronistica nel 2024. RECENSIONE IMOU Cell Go

Sony ULT Field 7

Sony ULT Field 7 è uno dei primi prodotti lanciati col nuovo marchio ULT, quello più stiloso e modaiolo di Sony. Questo però non è uno speaker wireless molto mainstream, perché ha dimensioni giganti, una potenza fuori dal comune e un prezzo elevatissimo. Il design è davvero particolare, con linee sinuose e LED RGB integati. Potete addirittura collegarci chitarra, microfono e altre periferiche audio. RECENSIONE Sony ULT Field 7

Samsung Galaxy A35

Il medio gamma per eccellenza in questa prima parte di 2024 si chiama Samsung Galaxy A35, il più equilibrato della serie AX5. La parte software non è il suo forte, così come la velocità di ricarica, ma per il resto se la cava bene in tutto. Ha un ottimo display, fotocamere di buon livello e una qualità costruttiva elevata. In più, Samsung promette anche tanti anni di aggiornamenti software, cosa molto importante per usarlo per tanti anni. RECENSIONE Samsung Galaxy A35

Le novità tech non finiscono qui! Nella lista a seguire trovate altri prodotti che abbiamo provato questa settimana, tutti molto interessanti. Ci sono un robot aspirapolvere di ultima generazione, uno purificatore d'aria perfetto per i piccoli appartamenti e uno smartphone medio gamma con design elegante. Scopriteli tutti! Eufy X10 Omni Pro

LEVOIT Core300S

OPPO Reno 11 F