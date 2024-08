Novità tech della settimana: il camera phone di Google, la serratura smart con lettore di impronte e il tracker nativo per Android

Settembre è oramai alle porte, il caldo regna ancora incontrastato e non tutti sono ancora tornati dalle ferie. In ogni caso, non sono mancate le recensioni sul nostro portale, e c'è qualche prodotto che potrebbe davvero destare il vostro interesse. Ci sono per esempio il nuovo top di gamma firmato Google, una bici elettrica perfetta per il contesto cittadino e anche il primo Bluetooth tracker nativo del mondo Android. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Google Pixel 9 Pro XL

Uno smartphone anche quest'anno al top, che racchiude tutta l'esperienza accumulata negli ultimi anni da Google con i Pixel. Foto meravigliose, software completo e aggiornato molto (moltissimo) a lungo, e quest'anno può vantare anche un'ottima qualità costruttiva e prestazioni adeguate. Peccato si parta dall'inutile taglio di 128 GB. Per avere il minimo sindacale (256 GB) si deve sborsare 1.299€. RECENSIONE Google Pixel 9 Pro XL

SwitchBot Smart Lock Pro

In realtà definirla serratura smart sarebbe errato, visto che si applica sopra la propria serratura. SwitchBot Lock Pro si installa in autonomia, senza bisogno di un fabbro o di un tecnico, e una volta impostata rende automatizzata e, con i giusti accessori, smart la vostra porta di casa. Con il tastierino è un vero spettacolo, visto che potete aprire casa con l'impronta digitale. E il prezzo non è dei più esosi! RECENSIONE SwitchBot Lock Pro

Nilox Waterboard

La nostra passione per la tecnologia ci segue anche in vacanza. E che fai, non lo provi una tavoletta motorizzata? Premendo i due tasti posti sotto le maniglie di quella che potrebbe essere scambiata per una classica tavoletta, accade la magia: la ventola posteriore inizia a girare e il dispositivo vi porterà a spasso in acqua. Il motore non è nemmeno rumoroso, e quello che sentirete fuori dall'acqua è poco più di un ronzio. RECENSIONE Nilox Waterboard

Ado Air 28 Pro

Ado Air 28 Pro è una eccellente bici elettrica con pedalata assistita pensata per un contesto urbano. La fluidità della pedalata è praticamente perfetta, grazie al motore con cambio automatico a due marce e al sensore di coppia. Non si compra per la potenza bruta o per l'autonomia, ma per l'ottimo bilanciamento e per l'eccellente comfort che può offrire. Ed è anche bella da vedere, che non guasta mai. RECENSIONE Ado Air 28 Pro

Chipolo One Point

Finalmente il mondo Android può smettere di essere geloso degli AirTag di Google. Chipolo One Point è uno dei primi bluetooth smart tracker a integrarsi con la rete "Trova il mio dispositivo" di Google. Sulla carta fa quello che promette, ma ancora non offre tutto quello che offrirebbe la controparte della Mela. Stanno comunque arrivando anche delle alternative. RECENSIONE Chipolo One Point

SteelSeries Arctis Nova 5

SteelSeries ha lanciato le nuove Arctis Nova 5, cuffie da gaming che promettono di portare funzionalità da top di gamma senza esagerare con il prezzo. Al lancio il brand ha parlato di "lusso accessibile", ovvero? In sostanza, queste cuffie offrono una gamma di caratteristiche tipiche degli headset di fascia alta, come un'app di supporto ben progettata, una buona qualità del microfono e un'ampia selezione di preset EQ personalizzati, mantenendo comunque un prezzo non esagerato. RECENSIONE SteelSeries Arctis Nova 5

