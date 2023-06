Novità tech della settimana: il miglior smartphone compatto e due GPU a buon mercato

Tanti prodotti interessanti per la nuova puntata della nostra rubrica dedicata alle migliori novità tech della settimana. Il protagonista più splendente è sicuramente il nuovo smartphone ASUS Zenfone 10, un top gamma per chi ama i compatti, ma ci sono anche notebook, schede video per PC desktop, scope elettriche, accessori smart per la domotica e molto altro. Date un'occhiata alla lista in basso e scoprite i prodotti che abbiamo provato con mano nella nostra redazione. Se volete conoscere le novità della scorsa settimana, potete leggere l'articolo dei prodotti fino al 23 giugno 2023. Inoltre, per non perdervi le altre recensioni e tutte le notizie che pubblichiamo, vi consigliamo anche di seguirci su Google News: per farlo basta cliccare sul pulsante a seguire!

ASUS Zenfone 10

ASUS Zenfone 10 è il nuovo re dei compatti. Uno smartphone dotato di ottimo hardware e buona autonomia, tutto racchiuso in un corpo ristretto, con display da soli 5,92". Non è forse il prodotto più completo sul mercato, alcuni aspetti non sono al top (come la fotocamera frontale), ma se vi piacciono gli smartphone piccoli questo è assolutamente il più interessante del mondo Android. RECENSIONE ASUS Zenfone 10

Acer Aspire Vero 2023

Il concept di Acer Aspire Vero 2023 è tra i più accattivanti del mondo informatico: creare un notebook ecosostenibile, realizzato con materiali riciclati e con basso impatto ambientale. Quello che ne viene fuori è un prodotto interessante, non solo per l'aspetto sostenibile, ma perché ha buone prestazioni, è silenzioso ed ha una buona autonomia. Manca qualche porta e la leggerezza non è il suo forte, quindi non chiamatelo ultrabook. Per vederlo sul mercato italiano dovremo aspettare il prossimo autunno, ma intanto leggete la recensione in anteprima dal link a seguire. RECENSIONE Acer Aspire Vero 2023

NVIDIA GeForce RTX 4060

Doppia recensione per la nuovissima NVIDIA GeForce RTX 4060, disponibile sul mercato da pochi giorni. Abbiamo provato e spremuto fino in fondo due modelli: la INNO3D GeForce RTX 4060 TWIN X2 basata sulla versione reference di NVIDIA, e anche la Gigabyte GeForce RTX 4060 AERO OC 8G con frequenze leggermente superiori. Le prestazioni sono molto simili, con differenze quasi impercettibili tra le due: sono fatte per giocare ad alte prestazioni in Full HD, ma spesso è necessario il DLSS 3 per poterle sfruttare al meglio. RECENSIONE INNO3D GeForce RTX 4060 TWIN X2 RECENSIONE Gigabyte GeForce RTX 4060 AERO OC 8G

Dreame R20, R10 Pro e R10

Un trio di scope elettriche da non lasciarsi scappare! La nuova gamma di prodotti per la pulizia domestica a marchio Dreame include tre modelli: R20, R10 Pro e R10. Le differenze principali sono nella dotazione di accessori, nei materiali e nella potenza di aspirazione, ma la cosa fondamentale da sapere è che sono tutti prodotti che funzionano bene e costano poco! RECENSIONE Dreame R20, R10 Pro e R10

SwitchBot Hub 2

SwitchBot Hub 2 è un piccolo hub per la domotica compatibile con lo standard Matter, quindi già pronto per l'ecosistema del futuro. Sullo schermo integrato potete leggere i valori di temperatura e umidità, ma grazie alle varie connessioni di cui dispone (anche gli infrarossi) potete usarlo per il controllo di una TV, un deumidificatore o di un condizionatore, ottimizzando al meglio la temperatura della casa e anche i consumi energetici. Un prodotto tutto da scoprire nella nostra recensione completa. RECENSIONE SwitchBot Hub 2

