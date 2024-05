Novità tech della settimana: tanti promossi, anche a pieni voti, e un rimandato

Mentre mezza Italia festeggia 25 aprile e primo maggio, con i relativi ponti, noi di SmartWorld non perdiamo un colpo, e anche questa settimana torna la rubrica che raccoglie tutte le nostre prove e recensioni. Vediamo cos'abbiamo di nuovo in questi ultimi 7 giorni!

JIMMY HW10 Pro

Una lavapavimenti (aspira e lava) che spolvera e pulisce anche divani e letti: ecco JIMMY HW10 Pro. "Sarà un mattone!" - direte voi. No invece, è anche manovrabile e leggera, e si reclina fino a 180°, in modo da arrivare comodamente anche sotto divani e altri mobili. Non è comunque un prodotto per tutti, e come in molti dispositivi di questo tipo i serbatoi sono piccoli. L'autonomia inoltre non è certo da primato, ma di nuovo è un difetto comune. Se vi abbiamo incuriosito, trovate ulteriori dettagli nella nostra recensione.

Realme 12X

Non è sempre facile trovare uno smartphone 5G a meno di 200 euro, tanto più uno con un buon design (come questo), e con un software così completo. Ma il suo vero punto di forza è l'autonomia: davvero da record! Difetti? L'hardware è quello che è, ovviamente (schermo HD+, niente grandangolo, e prestazioni solo ok), ma anche il prezzo è quello che è, ed è molto buono! Per ulteriori informazioni, leggete la nostra recensione completa!

Dreame X40 Ultra Complete

Se cercate uno dei migliori, per non dire il migliore, robot per le pulizie domestiche, lo avete trovato. Lava, pulisce, ha una base compatta, e poco ci manca faccia anche il caffè. Costa tanto, troppo forse, ma per il resto è WOW. Scoprite perché ci ha convinto tanto leggendo la nostra recensione.

Oclean X Ultra S

Chi non vorrebbe uno spazzolino parlante! No sul serio: questo spazzolino smart non solo parla, ma ha un'app bella completa (anche se a volte vi butta fuori), ha una certa estetica e una buona potenza. Peccato sia pensato per un solo utente, almeno dal punto di vista software (nulla vi vieta di cambiare testina e usarlo comunque in due o più). Per altri dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa, mentre per l'acquisto potete andare sul sito ufficiale dove è disponibile in due colori, entrambi a 129€.

NuPhy Halo75 V2

NuPhy Halo75 V2 è la versione riveduta e corretta di una tastiera che abbiamo provato lo scorso anno, con un software migliorato e un'esperienza generale più rifinita. Peccato ancora per il layout ANSI USA, che la rende un po' di nicchia, ma per chi non sia un problema si tratta di una tastiera davvero molto valida. Ulteriori informazioni nella nostra recensione.

Trust Gaming GXT 491 Fayzo

Trust è un brand famoso tra i gamer che cerchino accessori economici, e queste cuffie non fanno eccezione. Sono sia wireless che Bluetooth, quindi potete accoppiarle a telefono e PC nello stesso tempo, e controllarli tramite i comodi tasti sui padiglioni. Buona l'autonomia, ma la qualità sonora pecca negli alti e la personalizzazione è essenziale. Il prezzo, invece, è buono, ovviamente! Per altre informazioni c'è sempre la nostra recensione.

POCO F6

Si possono fare tante battute sul nome del sub-brand di Xiaomi, ma i suoi ultimi smartphone sono molto azzeccati, e questo è un dato di fatto. Prendete il POCO F6: ha ottime prestazioni, una ricarica velocissima, un buon software e costa meno di 400 euro. Certo, le fotocamere non sono nulla di eccezionale e il sensore di prossimità non è fisico, ma se anche la ciambella non è riuscita col buco, ci è andata molto vicina. Per ulteriori dettagli, leggete la nostra recensione.

Bose Ultra Open Earbuds

I Bose Ultra Open Earbuds non sono auricolari "facili". Da un lato sono estremamente comodi, grazie anche al loro design particolare, e hanno una buona autonomia, oltre a una qualità audio che, per la loro forma, è anche discreta. Il problema? Costano troppo per quel che offrono (o per quel che non offrono). No multipoint, non ricarica wireless, no ANC, e la qualità in chiamata è migliorabile. Rimandati a un prezzo migliore, purtroppo, ma per ulteriori dettagli potete leggere la nostra recensione.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

