Novità tech della settimana: il mouse che non ti aspetti, le cuffiette che vorresti, e qualche scivolone di prezzo

Siamo in piena estate, e nonostante il caldo un po' altalenante noi siamo costantemente qui a tenervi compagnia, con le nostre notizie, le nostre guide e le nostre recensioni. A questo proposito, negli ultimi 7 giorni abbiamo provato ben 6 prodotti diversi (più uno bonus), alcuni dei quali ci hanno davvero convinto... ma non tutti! E occhio anche al prezzo, perché alcuni dei dispositivi che trovate qui sotto hanno decisamente alzato troppo l'asticella. Se volete recuperare le novità delle precedenti settimane, qui trovate tutte le nostre raccolte

LOFREE TOUCH PBT Wireless Mouse

Un mouse "meccanico", cioè con i tasti che sono un po' come quelli di una tastiera meccanica. Questo è in sintesi LOFREE TOUCH PBT Wireless Mouse, un dispositivo originale anche nelle forme squadrate, che ricordano un po' i primi Mac. Non fatevi però ingannare perché è un concentrato di modernità: 3 connessioni diverse, fino a 4 dispositivi contemporaneamente, pulsanti programmabili, e anche un mini display, con autonomia, DPI e modalità d'uso. Infine, non ha un prezzo stracciato, ma nemmeno proibitivo, e inserendo il coupon smartworld avrete il 10% di sconto. RECENSIONE LOFREE TOUCH PBT Wireless Mouse

Sony WF-1000XM5

Tornano gli amatissimi auricolari top di gamma Sony, qui giunti alla loro quinta versione. La qualità audio è come sempre eccellente, e la cancellazione del rumore altrettanto, inoltre sono nettamente più comodi del precedente modello, grazie a un design rivisto ma non stravolto, e infine anche l'audio in chiamata è molto buono. Peccato per un'app un po' datata, e soprattutto per un prezzo di lancio davvero (troppo) elevato. RECENSIONE Sony WF-1000XM5

ThinkPad X1 Carbon Gen 11

Nella vita c'è bisogno di certezze. Una di queste è che i ThinkPad X1 sono sempre tra i portatili più piacevoli da usare che ci siano. L'altra è che non tutti se ne possono permettere uno, ma questo è un altro discorso, e ci sono anche delle ragioni in merito, di cui parliamo più in dettaglio nella recensione (sennò ci vorrebbe troppo). RECENSIONE Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11

Netatmo Controllo Intelligente di Climatizzazione

Netatmo Smart AC Controller serve letteralmente a una cosa: controllare il vostro climatizzatore, renderlo un po' più smart insomma. Peccato che i controlli sul condizionatore siano molto ridotti e per di più che non ci sia l'integrazione con l'ecosistema di Netatmo stessa. E non costa poco! Con i suoi 120€ dovrete davvero aver voglia di gestire tutto da app, o il gioco vale poco la candela per ora: un'occasione mancata? RECENSIONE Netatmo smart AC Controller

AKKO Horizon 5087B Plus ISO

La solita, ottima, tastiera AKKO, con il "bonus" del formato ISO (che non sarà quello italiano ma almeno ci si avvicina). La tastiera è di alta qualità, come da tradizione del brand, personalizzabile, programmabile e può essere usata anche in modalità wireless (per i non puristi). RECENSIONE AKKO Horizon 5087B Plus ISO

Dave the Diver

Sarò sincero: per capire bene cosa sia Dave The Diver dovrete leggere tutta la sua gargantuesca recensione, perché confinarlo in un unico genere è praticamente impossibile. È il classico gioco estivo (leggero, senza bisogno di un numero eccessivo di neuroni, e sempre divertente), ma con qualcosa in più, data la varietà di situazioni e meccaniche di gameplay presenti al suo interno. Manca la lingua italiana, che per alcuni è un difettone, ma in compenso il prezzo è basso: 19,99€ su Steam RECENSIONE Dave The Diver

Bonus

Abbiamo provato anche un traduttore istantaneo, un dispositivo potenzialmente "fantascientifico", ma che al giorno d'oggi è forse meno avveniristico di quanto potrebbe sembrare.