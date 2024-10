Novità tech della settimana: hardware per veri Pro, l'iPhone con il Plus, la migliore lavapavimenti

Un'altra settimana volge al termine, e come ogni venerdì torna il nostro appuntamento con le novità tech, un riassuntone di tutte le recensioni degli ultimi sette giorni, fino al 4 ottobre 2024 (compreso). Questa settimana ci siamo sbizzarriti con hardware PC per professionisti, uno dei nuovi iPhone 16, auricolari top di gamma e qualche altra sorpresa niente male. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Dreame H14 Pro

Dreame H14 Pro è una lavapavimenti senza fili lanciata arrivata proprio a settembre sul mercato. È progettata per offrire una pulizia completa e senza sforzi, visto che unisce aspirazione e lavaggio del pavimento in un colpo solo. Dotato di un serbatoio d'acqua capiente e di un sistema di autopulizia da avviare terminata la sessione di pulizia, riduce la necessità di manutenzione manuale. La batteria a lunga durata consente di coprire ampie superfici senza interruzioni, mentre il design ergonomico facilita l'uso quotidiano. Ha anche le ruote motorizzate per aiutarvi a spingerla! Tuttavia, potrebbe risultare leggermente ingombrante in ambienti più piccoli. Per scoprire tutti i dettagli, leggi la recensione di Dreame H14 Pro qui.

Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD

Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe è un SSD che costa poco e rende molto. Potrebbe bastarvi leggere anche solo questo. Da scheda tecnica risultano velocità inferiori a quelle che in realtà riesce a raggiungere, un altro suo grosso punto a favore quindi. Mancano però alcuni elementi hardware importanti, come la DRAM, che avrebbe fatto comodo in termini di stabilità. Attenti anche alla durata dichiarata e alla garanzia limitata a 3 anni, inferiore a quanto offerto dalla concorrenza. Per i dati completi e le nostre analisi, ecco la recensione di Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD.

Apple iPhone 16 Plus

Uno smartphone più che mai a prova di futuro. Riesce a garantire affidabilità, processore più avanzato rispetto al passato e si spera a breve anche Apple Intelligence in italiano. Sarà insomma il primo di una lunga serie di prodotti in cui l'IA giocherà un ruolo fondamentale. Il prezzo, come da tradizione iPhone, rimane alto, e ci sono dei limiti tecnici che nel mondo Android ci siamo lasciati alle spalle da tempo (display a 60 Hz). Per la nostra analisi completa, ecco la recensione di Apple iPhone 16 Plus.

OnePlus Pad 2

"We didn't see it coming!": OnePlus Pad 2 si è rivelato essere un ottimo tablet per il prezzo a cui viene proposto anche qui in Italia. Ci sono delle rinunce da fare, ma quello che offre funziona così bene che ci si passa sopra volentieri. OnePlus ha promesso anche tanti aggiornamenti, e la promo lancio vi permette di portarvi a casa auricolari, penna Stylo 2 e con un investimento minimo anche la cover con tastiera. Scopri tutti i dettagli nella recensione di OnePlus Pad 2.

Sony WF-C510

Chi ha detto che per avere degli auricolari decenti si devono spendere cifre alte? Con neanche 60€ vi portate a casa le nuove WFC510 di Sony che sono: Comode e stabili da portare

Hanno un'ottima qualità audio considerata la fascia di prezzo

11 ore di autonomia con una ricarica

Pulsanti grandi e comodi da premere

Modalità trasparenza per camminare in città e in posti affollati Per saperne di più, leggi la recensione delle Sony WFC510 qui.

ASUS ProArt - Nuovi prodotti

Conoscete la linea ProArt per professionisti firmata ASUS? Stiamo provando un po' di prodotti appena lanciati sul mercato. Questa settimana ve ne proponiamo due: ASUS ProArt X870E-Creator WiFi - Design curatissimo, funzioni al top, ma perché dovrei spendere oltre 600€ per una scheda madre? Ne parliamo nel dettaglio nella nostra recensione!

ASUS ProArt Display PA278CFRV - I monitor da lavoro non offrono refresh rate altissimi o tempi di risposta particolarmente elevati, ma qui conta altro, come la qualità dell'immagine, la calibrazione di fabbrica e le prestazioni. Ne abbiamo parlato nel dettaglio qui.

Silent Hill 2 Remake

Chiudiamo con il remake di uno degli horror più amati dal grande pubblico. O meglio, dal pubblico che giocava già più di 20 anni fa. Vi sto forse dando di vecchi? Chi può dirlo. In ogni caso, Blooper Team, la software house che si è occupata di questo rifacimento, ha fatto centro. Le migliorie grafiche funzionano alla grande, e questo nonostante le dinamiche di gioco siano rimaste un po' attempate. Ciò che conta in questo caso però sono atmosfere, narrativa e personaggi. Per saperne di più, leggi la recensione completa di Silent Hill 2 Remake.

