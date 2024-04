Novità tech della settimana: le cuffie da comprare, il camera phone definitivo e altro ancora

Come di consueto, anche questo venerdì salutiamo la settimana con la nostra rubrica dedicata alle migliori novità tech degli ultimi giorni! Questa settimana ha avuto un giorno lavorativo in meno (Pasquetta!) e ci sono state meno recensioni del solito, anche se i prodotti interessanti non mancano. Abbiamo provato console per il retrogaming, cuffie davvero interessanti, smartphone con una fotocamera d'eccellenza, lavapavimenti, NAS e altro ancora. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire! SEGUICI SU WHATSAPP

Atari THE400 Mini

La Atari THE400 Mini è l'ennesima retro-console che, come tutti gli altri prodotti simili, si porta dietro stessi pregi e difetti. È una meravigliosa operazione nostalgia, che farà gioire chi si è avvicinato ai videogiochi proprio con Atari, ma è un prodotto relativamente costoso (circa 165€, includendo lo splendido – ma duro – joystick) per giocare a giochi di quarant'anni fa. Ne vale la pena? Dipende da voi. Recensione Atari THE400 Mini

EarFun Wave Pro

Non si può dire che sul mercato mancassero cuffie dal buon rapporto qualità/prezzo, ma queste EarFun Wave Pro forse alzano ancora l'asticella di quel che ci si può aspettare spendendo poco. Fino a fine aprile, col codice coupon EWP25OFF ve le portate a casa a 59€, che è un costo bassissimo per la qualità audio e la cancellazione del rumore che offrono. Peccato per i microfoni scarsi, ma nel complesso il valore del prodotto è eccellente. RECENSIONE EarFun Wave Pro

Dreame H13 Pro

Dreame continua a lanciare ottimi prodotti per pulire casa, e questa è forse la miglior lavapavimenti che possiate comprare oggi. Costicchia un po' e la batteria non è removibile, ma ha un eccellente sistema di pulizia e asciugatura della spazzola, che risolve il problema principale delle lavapavimenti (ossia la manutenzione). E poi, ovviamente, aspira e lava molto bene, e scusate se è poco. RECENSIONE Dreame H13 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Se volete uno smartphone che sia un vero camera phone, questo è quello da comprare. È uno smartphone eccellente con hardware al top, ma è anche e soprattutto un dispositivo per scattare foto, con quattro fotocamere (tutte da 50 megapixel) e una modalità Pro che piacerà anche ai fotografi priofessionisti, con tanto di supporto all'Ultra RAW a 16 bit. Quasi superfluo dirlo: non costa poco. RECENSIONE Xiaomi 14 Ultra

Synology BeeStation

È un NAS oppure no? Nì. Synology è una delle società più famose quanto si parla di NAS, ma questo BeeStation è una bestia strana. È un dispositivo focalizzato sul backup, dedicato a chi cerca esclusivamente un sistema cloud personale per dire addio a Google Foto, Dropbox e simili. È estremamente intuitivo, ha un disco di 4TB incluso e c'è un'app per tutti i dispositivi, ma è un peccato che non supporti Plex o altre app analoghe per lo streaming dei propri video. RECENSIONE Synology BeeStation

Ecovacs T30 Omni Pro

Ecovacs T30 Pro Omni non è un robot aspirapolvere super top di gamma: costa un po', ma meno dei veri top di gamma. Eppure se la batte decisamente molto bene e compete con chi costa anche molto di più: ben 11.000 Pa di potenza, braccio del mocio estendibile e spazzola anti aggrovigliamento. Certo, son sempre novecento euro (in promozione per il lancio), ma alza l'asticella di quel che ci si può aspettare da un robot aspirapolvere spendendo meno di mille euro. RECENSIONE Ecovacs T30 Pro Omni