Novità tech della settimana: cuffiette super (economiche) e top brand un po' deludenti

Dopo una pausa natalizia torna l'appuntamento con le novità tech di SmartWorld, ovvero tutti i prodotti che abbiamo testato e recensito, in questo caso da poco prima di Natale a oggi. Avremo quindi modo di recuperare un po' il tempo perduto, ma non crediate che siamo andati in vacanza, perché, se ve li foste persi, vi aspettano 7 prodotti molto interessanti (e non sempre in positivo). Per leggere le novità delle scorse settimane potete fare affidamento su questo indirizzo.

Baseus Bowie MA10

Il nome forse non vi dirà nulla, ma il prodotto è davvero goloso: auricolari TWS dal fantastico rapporto qualità/prezzo. Sul serio, non c'è molto altro da dire: se volete spendere poco e avere comunque un prodotto più che valido, non pensateci oltre e andate sicuri sul box qui sotto. Potete comunque approfondire nella recensione completa. RECENSIONE Baseus Bowie MA10

Samsung Galaxy Tab S9+

Abbiamo recensito anche il Samsung Galaxy Tab S9+, un tablet che non ha certo bisogno di presentazioni, andando dritto dritto tra i migliori tablet Android che possiate comprare. Se solo non ci fosse iPad... RECENSIONE Samsung Galaxy Tab S9+

Epomaker EK75

Appassionati di tastiere meccaniche gioite! Questo modello ha solo un difetto (anzi due): non è retro illuminata (e il layout è solo ANSI USA). Certo anche il prezzo è altino, ma si tratta di uno dei migliori prodotti che possiate acquistare, con una sonorità incredibile e facile da smontare e rimontare. RECENSIONE Epomaker EK75

Amazfit Balance

Torna Amazfit con un bell'orologio che non disdegna affatto il fitness, e che ha anche un'ottima autonomia. Peccato che per i pagamenti ci voglia Curve e che le risposte alle notifiche non siano molto complete RECENSIONE Amazfit Balance

Mad Catz R.A.T. 6+

Un mouse con un look che non passa inosservato, frutto di un grande lavoro di personalizzazione. Anche il peso è regolabile, il palm rest è estendibile per la massima comodità, e la solidità c'è tutta. Peccato sia solo cablato, e un po' basso. Recensione Mad Catz R.A.T. 6+

Samsung Galaxy A14

Com'è lo smartphone più venduto su Amazon? Spoiler: non un granché! Le fotocamere sono proprio di fascia bassa, le prestazioni anche e nemmeno il display si salva più di tanto, però costa poco. Basta sapere a cosa si va incontro. RECENSIONE Samsung Galaxy A14

Surface Laptop Go 3

Microsoft rinnova il suo portatile più economico, limitandosi al compitino di aggiornare il processore. Un po' troppo poco, per quanto rimanga un notebook sempre piacevole da usare. Se volete la rivoluzione però, ci sarà da aspettare ancora. RECENSIONE Surface Laptop Go 3