Novità tech della settimana: iPhone 15, il portatile fai-da-te e... qualche delusione videoludica?

Anche questo venerdì torna l'appuntamento dedicato alle ultime novità tech della settimana: come di consueto facciamo un breve riassunto di tutto quel che abbiamo provato negli ultimi sette giorni. Le novità non mancano, e anzi, a dirla tutte alcune sono anche piuttosto importanti! Abbiamo ad esempio pubblicato la nostra analisi di iPhone 15, il modello base del melafonino di Apple che quest'anno guadagna la Dynamic Island, la USB-C e altre novità di non poco conto. C'è anche la Smart Band 8 di Xiaomi, un braccialetto smart che per una quarantina di euro promette molto. E non finisce qui: c'è anche un portatile fai-da-te, due videogiochi di punta, e un altro paio di prodotti piuttosto curiosi.

Apple iPhone 15

Che dire dei nuovi iPhone? Impossibile riassumere il tutto in un paragrafo, e se non vi bastasse la recensione scritta che trovate linkata qui di seguito c'è anche un'ampia video recensione che affronta tutti i punti critici e i pregi del modello base di iPhone 15. Sappiate comunque che è migliorato rispetto al modello 2022, e non poco: fotocamera, luminosità del display, processore, USB, Dynamic Island, tutti aspetti migliorati o nuovi che lo rendono comunque una buona scelta. RECENSIONE iPhone 15

Framework Laptop 13 DIY

Framework è un laptop davvero atipico. La variante DIY Edition vi permette di assemblare da soli il portatile, questo anche per far intuire la natura modulare del prodotto. È uno dei pochi portatili che vi permette di cambiare porte I/O, RAM, SSD e display. E come se non bastasse abbiamo performance consistenti, nessun vero difetto e prezzo aggressivo, almeno confrontato con quanto proposto dalla concorrenza. RECENSIONE Framework Laptop 13

Xiaomi Smart Band 8

Per gli amici Mi Band 8, il nuovo wearable di Xiaomi offre un'esperienza solida a un prezzo aggressivo come una volta. Vanta un ottimo display, una buona autonomia, un'app intuitiva e con diverse funzionalità e software chiaro e veloce. Ovvio che non si tratti di uno smartwatch, ma il suo lo fa! RECENSIONE Xiaomi Smart Band 8

Jimmy H10 Flex (e H10 Pro)

L'anno scorso Jimmy lanciava la sua scopa elettrica top di gamma H10 Pro, con uno dei motori più potenti del mercato e una delle poche ad avere il tubo dotato di accessorio flessibile. In queste ultime settimane è arrivata la variante Flex, che sacrifica alcune caratteristiche che a non tutti interessano per farvi risparmiare qualcosa in più. RECENSIONE Jimmy H10 Flex e H10 Pro

Recensione CIDOO V87

Amate gli oggetti tech dal gusto retro? Questa CIDOO V87 è un monolite di alluminio di oltre 2 kg che si piazza sulla vostra scrivania per non abbandonarvi mai più. Una tastiera meccanica speciale, su cui è piacevole digitare e che può essere usata anche senza fili. Il prezzo non è dei più economici, ma di solito tastiere del genere costano anche di più! RECENSIONE CIDOO V87

Forza Motorsport

Forza Motorsport è il primo, vero gioco di corse next-gen. Gran Turismo 7 era infatti cross-gen, e di conseguenza ci si aspettava molto dal nuovo capitolo del racing game di Turn 10. Il risultato è buono: un gioco di auto per tutti, con meteo dinamico, motore fisico ancora più fedele alla realtà e tanto altro. Peccato per i contenuti: la carriera non è al top, e si sente un po' la mancanza di alcuni circuiti e più vetture. RECENSIONE Forza Motorsport

EA SPORTS FC 24

EA SPORTS FC non è un brutto gioco, e questo già di per sé può essere un vanto visto che è il primo della serie senza FIFA nel nome. Il suo problema è che non sembra un gioco nuovo, cosa imperdonabile per un titolo che doveva rilanciare un'intera serie. Contenuti ce ne sono come al solito quanti ne volete, e c'è anche una nuova interfaccia pratica e facile da utilizzare, ma il gioco rimane comunque ancorato al passato. E non c'è neanche la modalità storia! RECENSIONE EA SPORTS FC