Novità tech della settimana: dalla casa, all'auto e fino in cielo, abbiamo provato di tutto!

È stata una settimana ricca di novità diverse, qui sulle pagine di SmartWorld.it. Non ci siamo sbizzarriti nella quantità, ma piuttosto nella varietà dei prodotti che abbiamo recensito, che spaziano da quelli per la casa, ai droni celesti. Senza quindi ulteriore indugio, ecco cosa potreste esservi persi nei passati 7 giorni. Trovate come sempre le novità tech percedenti a questo link.

Dreame H14

Partiamo con l'evoluzione di una scopa elettrica che avevamo già apprezzato, la Dreame H13 Pro. Con questa H14, cambia lievemente il tiro: qualcosa se ne va, ma il motore è più potente, c'è un nuovo sistema di filtraggio e finalmente è possibile piegarla a 180° per passare sotto divani, mobili, letti e altri punti altrimenti difficili da raggiungere. Altro punto importante: è una lava pavimenti, ovvero aspira e pulisce, e lo fa anche rapidamente. Qui la nostra recensione di Dreame H14.

Minix CA480

Minix è un'azienda cinese che non punta sul prezzo, come tante sue colleghe, quanto sulla qualità. In questo caso ha però forse fatto il proverbiale passo più lungo della gamba, perché se da una parte è vero che questo CA480 ha Android Auto, CarPlay e anche Android 12 completo, dall'altra, con un prezzo del genere, l'unica ragione per comprarlo è proprio quella di avere Android completo, che al contempo è una pessima ragione per comprare un box per l'auto. Tutto chiaro? No? Approfondite meglio allora nella recensione di Minix CA480.

Honor Magic V3

Chi cerchi uno smartphone pieghevole che possa quasi passare per uno tradizionale, l'ha appena trovato. Questo Honor Magic V3 è infatti incredibilmente sottile. Ma non solo, ha anche delle buone fotocamere (non per i video però), un ottimo display pieghevole e una grande autonomia. La cerniera in compenso non è delle più rigide, e da sempre ciò che è molto sottile dà un po' l'impressione di essere fragile. Ma siamo sicuri che non sia il suo caso. In ogni caso, visto che non costa poco, vi suggeriamo di approfondire leggendo la recensione completa di Honor Magic V3.

DJI Neo

DJI colpisce ancora con un drone ultra leggero, così leggero che sta in una tasca (larga), parte e atterra da una mano, e non ha nemmeno bisogno di un controller per catturare scene di sicuro effetto. DJI Neo è infatti un selfie drone molto completo, che potete controllare a mano, col telefono o appunto con un controller dedicato. Il vero problema è che rimane sempre un drone, e per quanto leggero richiede l'assicurazione. Ulteriori informazioni nella recensione di DJI Neo.

XGIMI MoGo 3 Pro

Finalmente un proiettore XGIMI con Google TV e Netflix integrato. Già questo basta per voler bene a MoGo 3 Pro, ma al netto di ciò ci sono tante altre frecce al suo arco. È piccolo ma si inclina comodamente, ha uno stand (opzionale) che fa anche da powerbank, e ha una "modalità ambient" in cui diffonde luce e riproduce musica via Bluetooth. Per scoprire questo poliedrico proiettore, non vi resta che leggere la recensione di XGIMI MoGo 3 Pro.

Narwal Freo Z Ultra

Stufi dei soliti robot aspirapolvere? Ecco Narwal Freo Z Ultra, un dispositivo non certo blasonato ma che sa pulire bene grazie alla tanta potenza a sua disposizione, e alle tantissime opzioni a sua disposizione. Così tante che lo spazio tiranno ci suggerisce di rimandarvi alla recensione di Narwal Freo Z Ultra per scoprirne di più, mentre per l'acquisto si tratta solo di aspettare che sia inserito tra i prodotti disponibili su Amazon dal produttore.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.