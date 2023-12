Novità tech della settimana: la friggitrice che non frigge, gli auricolari bellini e altre sciccherie

Torna il consueto riassunto delle novità tech della settimana, ovvero i prodotti che abbiamo provato a recensito sui, su SmartWorld.it Nel caso vi foste persi le puntate precedenti, le trovate qui. Prima di vedere cosa c'è stato di nuovo in questi ultimi 7 giorni però vi ricordiamo del nostro canale WhatsApp, dove trovate le 2-3 notizie più importanti della giornata, da non perdervi! SEGUICI SU WHATSAPP

Samsung T9 Portable SSD

Un SSD portatile, compatto, capiente e veloce. Nonostante l'aspetto non è impermeabile, ma mica vorrete portarvelo al mare no? E appena costerà un po' meno sarà senz'altro molto più appetibile. RECENSIONE Samsung T9 Portable SSD

CMF Buds Pro by Nothing

Nothing ha realizzato dei nuovi auricolari, questa volta con il suo sub-brand CMF. Per il prezzo che hanno sono indubbiamente stilosi, ma sono anche comodi e con una buona cancellazione del rumore. Hanno però una qualità audio "piaciona", incentrata più sui bassi che sulla qualità stessa, e non aspettatevi funzioni avanzate come il Bluetooth multipoint, perché siamo fuori fascia. RECENSIONE CMF Buds Pro by Nothing

Friggitrice ad Aria Fatto in casa da Benedetta

Una delle friggitrici ad aria più famose, e forse per questo anche una piccola delusione. È sì molto grande, ma poco alta, e la potenza non è comunque sempre sufficiente per un cestello di queste dimensioni (che non va in lavastoviglie). Ma il vero problema è il prezzo: troppo alto per ciò che offre, anche in rapporto alla concorrenza. RECENSIONE Friggitrice ad Aria Fatto in casa da Benedetta

KTC 27 G27P6

Un monitor gaming OLED "economico". Le virgolette purtroppo ci vogliono perché non è economico in senso letterale, ma lo è comunque rispetto a ciò che offre. Perfetto per il gaming, in QHD, un po' meno per tutto il resto. Se usate il PC quasi solo per giocare, è un ottimo acquisto. RECENSIONE KTC 27 G27P6

Corsair Sedia gaming T3 RUSH

E dopo che avete comprato il monitor, non sottovalutate la sedia, perché se ci resterete a lungo dovrete averne una bella comoda, e la seduta avvolgente di questo modello di Corsair è quel che ci vuole. Peccato solo per il supporto lombare non regolabile; belli però i braccioli 4D (peccato siano in plastica). Il prezzo è... ok! In linea con altri prodotti di questo tipo, ma non particolarmente caro. RECENSIONE Corsair Sedia gaming T3 RUSH

Eufy RoboVac X8 Pro

Ecco un buon robot aspirapolvere di fascia media, con 2 peculiarità: la prima è il sistema anti aggrovigliamento dei capelli attorno alla spazzola principale, che spezza i capelli rimasti impigliati attorno al rullo. La seconda è nella presenza di ben 2 motori, da 4.000 Pa ciascuno: una bella potenza! Occhio poi anche al prezzo: dovete applicare a mano il coupon presente su Amazon per avere ben 150 euro di sconto, portando così il prezzo da 599 a 449 euro! RECENSIONE Eufy RoboVac X8 Pro