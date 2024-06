Novità tech della settimana: lo smartphone pieghevole super economico, le cuffie super costose

È arrivata la bella stagione, fuori c'è finalmente il sole e l'estate si avvicina, ma per iniziare la pausa del weekend non c'è niente di meglio della nostra rubrica con tutte le ultime recensioni. Come ogni venerdì, vi raccontiamo cosa abbiamo provato, testato e recensito negli ultimi sette giorni.

Blackview Hero 10

L'ispirazione dai Galazy Z Flip di Samsung è lampante, ma anche la differenza di prezzo è impressionante: per portarsi a casa il primo pieghevole di BlackView ci vogliono poco meno di trecentocinquanta euro. Un mezzo affare, considerando che le cerniere e il display sono sorprendentemente solidi. Meno un affare se però consideriamo che è un filp "solo a metà", perché non sfrutta affatto il software per migliorare l'esperienza d'uso come fanno tutti gli altri pieghevoli. E anche la fotocamera è solo sufficiente. Non tutto è oro quel che luccica? Recensione BlackView Hero 10

OPPO A79

L'OPPO A79 è uno smartphone di fascia bassa che era stato proposto originariamente ad un prezzo di fascia media. Lo schermo è solo LCD, la RAM sulla versione base è pochina (4GB) e non è aggiornato ad Android 14. Però ha un'autonomia che dura tantissimo e un software completo. Non ve lo consiglieremmo a prezzo pieno, ma la versione con 8GB di RAM a 199€ disponibile su Amazon può essere ok. Recensione OPPO A79

Sonos Ace

Sono le prime cuffie di Sonos, e sono una bomba. Uno tra i migliori modelli di cuffie Bluetooth che i soldi possano comprare: sono comode, suonano benissimo, hanno un eccellente ANC e una funzione interessante per trasferire l'audio dalla soundbar Sonos alle cuffie. L'unico problema è che costano un bel po'. Recensione Sonos Ace

Huawei Pura 70 Ultra

Il Huawei Pura 70 Ultra è un camera phone incredibile: foto e autonomia sono eccezionali, ma ci sono i classici problemi dei recenti smartphone Huawei, ossia solo 4G e niente servizi Google (che però possono essere installati con un workaround). Il prezzo è da super top di gamma: 1.500€. Recensione Huawei Pura 70 Ultra

Eureka J20

Eureka J20 è un robot aspirapolvere dedicato soprattutto a chi cerca un'ottima soluzione per il lavaggio dei pavimenti. Anche se è un po' rumoroso e l'app non ha funzioni avanzate, è un robot che aspira e soprattutto lava molto bene e attualmente si può acquistare anche a prezzo leggermente ridotto. Recensione Eureka J20

Fujifilm X-T50

La Fujifilm X-T50 è una mirrorless che sa farsi amare: è molto leggera e ha un hardware di altissimo livello, con un ottimo sensore da 40 MP. C'è la stabilizzazione IBIS a 7 stop e un autofocus reattivo, e poi il design è quel classico intramontabile di cui è facile innamorarsi. Si potrebbero quindi perdonare facilmente i difetti, come le poche porte a disposizione e il display non completamente orientabile, ma c'è un problema: il prezzo di lancio è davvero molto elevato e il solo corpo macchina costa più di 1500€. Aspettiamo uno sconto che la renda più invitante. Recensione Fujifilm X-T50

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.