Novità tech della settimana: box Android Auto, smartphone in super sconto e altro

Neanche il caldo di luglio ci ferma, al massimo ci rallenta un po'! Ecco quindi la settimanale rassegna con le migliori novità tech , ovvero i prodotti che abbiamo recensito negli ultimi 7 giorni. La star della settimana è senz'altro un box per Android Auto Wireless , seguito da Honor 90 , uno smartphone con una promo di lancio ghiottosissima. Abbiamo poi un monopattino elettrico relativamente economico, e per finire un paio di auricolari in-ear monitor di alta qualità.

OTTOCAST A2Air

Honor 90

Honor si conferma "la nuova Huawei", con uno smartphone che convince sotto ogni punto di vista (o quasi), inclusa una promo di lancio ben fatta: a 399€ è un vero affare , ma non durerà per sempre! Nella recensione trovate tutte le "istruzioni" del caso.

Evercross EV10K Pro

KiiBOOM Allure

Gli audiofili in ascolto che vogliano auricolari in-ear monitor di alta qualità dovrebbero senz'altro prendere in considerazione questo modello di KiiBOOM. Se lasciamo perdere il cavo un po' troppo corto (potete comunque staccarlo) e i pochi accessori in confezione, quel che resta sono degli auricolari solidi e ben costruiti, adatti anche in viaggio. E il prezzo non è affatto male!

RECENSIONE KiiBOOM Allure