La settimana non può terminare senza la nostra consueta rubrica con le migliori novità tech degli ultimi giorni! Anche stavolta abbiamo provato per voi alcuni dei prodotti più recenti ed innovativi, con una bella varietà di smartphone, accessori informatici, gadget smart, videogiochi e molto altro ancora. Immergetevi nella lettura e scoprirete tanti oggetti che neanche pensavate esistessero. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) è uno degli smartphone più sorprendenti nell'ultimo mese. Un dispositivo dal design unico e molto curato, con un hardware di ottimo livello e una parte software pulita e completa, senza bloatware e rallentamenti. Nella nostra recensione completa che trovate a seguire lo abbiamo definito semplicemente "uno dei migliori medio gamma di sempre", leggetela tutta per capirne i motivi. RECENSIONE Nothing Phone (2a)

Logitech MX Brio

Vi piace l'altissima definizione? Allora la nuova Logitech MX Brio è la webcam che fa per voi, visto che riesce a riprendere in 4K a 30 fps, o anche in Full HD (1080p) a 60 fps. Il suo vero segreto è la qualità d'immagine con scarsa illuminazione, che può fare la differenza quando le condizioni non sono ottimali. Grazie al software di Logitech potete personalizzare ogni parametro e renderla ancora più vostra. Attenzione al prezzo, però, perché è una top gamma! RECENSIONE Logitech MX Brio

Razer Seiren V3 Chroma

Razer Seiren V3 Chroma è un luminosissimo microfono USB a condensatore, pensato per gamer e streamer ma buono anche per tutti gli altri. Il prezzo è altino, la qualità però c'è e si fa sentire. Supporta diverse tecnologie avanzate per ridurre i disturbi, come filtro passa alto e limitatore digitale per il gain. Facile da usare, bello da vedere, dotato di un software molto completo. Ammiratelo nelle immagini incluse nella recensione a seguire. RECENSIONE Razer Seiren V3 Chroma

Oura Ring 3

La categoria degli anelli smart sta esplodendo negli ultimi mesi e tutte le maggiori aziende del settore tech stanno già salendo sul carro. Il più avanzato è però un modello di un marchio meno noto, questo Oura Ring 3, che si pone come il prodotto da battere nella sua categoria. Il suo più grande pregio è la precisione di tracciamento dei dati, per certi versi superiore a quella di alcuni smartwatch. Il suo più grande difetto è il costo: non solo un prezzo di listino alto, ma anche un abbonamento per sbloccare tutte le funzionalità avanzate. Non sarà un po' troppo? RECENSIONE Oura Ring 3

Helldivers 2

Helldivers 2 è il caso di questi primi mesi dell'anno. Un gioco per PS5 e PC, arrivato un po' in sordina, che ha saputo guadagnarsi un enorme consenso (più tra il pubblico che tra i critici). Evidentemente la sua formula funziona e convince: un FPS cooperativo divertentissimo da giocare in compagnia, con enormi potenzialità di crescita e sviluppo per il futuro. L'infrastruttura va ancora ottimizzata, ma ci sono tutti i segni di un grande successo. RECENSIONE Helldivers 2

COSORI Dual Zone

Perché accontentarsi di un cestello quando se ne possono avere due? Forse è questo quello che hanno pensato i progettisti della nuova COSORI Dual Zone, una friggitrice ad aria con doppio cestello che permette, guarda un po', di fare due cotture diverse allo stesso tempo. Una bella comodità per chi vuole creare piatti elaborati e cuocere tanto cibo. Certo, le dimensioni sono esagerate e bisogna imparare ad utilizzare a dovere. RECENSIONE COSORI Dual Zone

Altre recensioni