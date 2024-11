Novità tech della settimana: la console più potente, lo smartphone per veri Fan e tanto altro

Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo . Inoltre, vi consigliamo di seguirci sul nostro canale WhatsApp , dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Si è conclusa un'altra settimana ricca di novità tech provate da noi del team di SmartWorld. Negli ultimi sette giorni ci sono state alcune prove piuttosto importanti, come quella relativa alla nuova console di Sony o la recentissima soundbar Arc Ultra di Sonos. Ci sono anche un paio di prodotti più low cost da non sottovalutare.

Samsung Galaxy S24 Fan Edition

La fotocamera principale da 50 MP è dotata di stabilizzatore ottico, e permette di realizzare scatti dettagliati e video in 8K. La batteria da 4.700 mAh supporta la ricarica rapida a 25W e la ricarica wireless a 15W. Con 8 GB di RAM e opzioni di memoria interna da 128 o 256 GB, il Galaxy S24 FE offre prestazioni fluide e spazio sufficiente per app e file. La nostra recensione però è positiva solo fino a un certo punto.

PS5 Pro

PS5 Pro è la nuova console di Sony disponibile dal 7 novembre 2024 anche qui in Italia. Offre prestazioni avanzate grazie a una GPU potenziata, ray tracing migliorato e upscaling AI (PSSR) per giocare in 4K. Dotata di un SSD da 2 TB, garantisce tempi di caricamento rapidi e ampio spazio per giochi e contenuti. PS5 Pro è compatibile con oltre 8.500 titoli PS4 e include funzionalità come il feedback aptico del controller DualSense. Con un prezzo di €799,99 però ha un po' fatto tremare il mercato.

Ne parliamo nel dettaglio nella nostra recensione completa.