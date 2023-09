Novità tech della settimana: la tastiera anonima (solo dall'alto) e due super portatili

L'appuntamento con le ultime novità tech della settimana torna a farvi scoprire i prodotti che abbiamo provato con mano e le recensioni da non perdere. Questa volta la lista non è lunghissima ma ci sono comunque alcuni dispositivi davvero interessanti. Tra smartphone medio gamma, computer portatili da lavoro e da studio, tastiere meccaniche e altri accessori smart, trova posto anche la recensione di un sistema operativo fresco fresco! Per conoscere le novità della scorsa settimana potete leggere l'articolo dei prodotti fino al 1 settembre 2023. Inoltre, per non perdervi le altre recensioni e tutte le notizie che pubblichiamo, vi consigliamo anche di seguirci su Google News: per farlo basta cliccare sul pulsante a seguire!

OPPO Reno 10

OPPO Reno 10 è uno dei medio gamma più interessanti del momento. Non è uno smartphone "Pro" ma ha tutte le carte in regola per assicurare un utilizzo piacevole in tutte le condizioni. Ha un design niente male, con retro in vetro molto piacevole, hardware equilibrato e fotocamere sorprendenti per la sua fascia di prezzo, con sensore principale da 64 MP. L'autonomia è un punto di forza, grazie ad una capacità da 5.000 mAh e una ricarica super rapida a 67W. RECENSIONE OPPO Reno 10

ASUS ZenBook S 13 OLED

La cosa che colpisce subito di ASUS ZenBook S 13 OLED è lo schermo, appunto un pannello OLED da 13,3" in formato 16:10 e risoluzione 2.880 x 1.800 pixel. Un elemento abbagliante, che però non deve distrarre troppo dal resto: le prestazioni, l'autonomia e l'esperienza d'uso generale di questo ZenBook S sono ottime, così come lo è il particolare design a la finitura della scocca. Un modello di fascia alta che fa della portatilità la sua carta vincente! RECENSIONE ASUS ZenBook S 13 OLED

Lenovo Yoga Pro 9i Gen 8

Lenovo Yoga Pro 9i Gen 8 ci è piaciuto, e molto. I suoi punti di forza non sono solo quelli dell'hardware, con un superbo schermo Mini LED 16" 3,2K di altissimo livello e una potenza garantita dal processore Intel Core i9-13905H. La cosa davvero interessante è, infatti, l'esperienza d'uso generale: la tastiera è comoda, il design è raffinato, le prestazioni sono sempre affidabili. Una macchina eccezionale per lavorare e niente male anche per giocare. Il prezzo varia a seconda della versione scelta, a partire da 1.799€. RECENSIONE Lenovo Yoga Pro 9i Gen 8

AKKO x MonsGeek M1W SP

AKKO x MonsGeek M1W SP è una gran bella tastiera meccanica con profilo ISO, cosa non scontata per prodotti di questo tipo. La scocca in alluminio e i keycap in PBT sono di ottima qualità, con tasti hot-swappable retro-illuminati completamente personalizzabili. La vera particolarità di questo modello sono le lettere sui tasti, che non si trovano sulla parte superiore ma sul lato rivolto verso l'utente: un tocco artistico molto simpatico, che la rende una delle tastiere più peculiari sul mercato. RECENSIONE AKKO x MonsGeek M1W SP

iOS 17

Non è un prodotto fisico, ma il nuovo sistema operativo di Apple è certamente una delle innovazioni da non perdere per questa settimana. Le funzionalità inedite che porta con sé iOS 17 sono tante e molto interessanti. Ci sono le nuove funzioni esclusive Contact Poster e NameDrop, la bellissima modalità Sospensione, ma anche migliorie come un autocorrettore molto più affidabile, i widget interattivi e la condivisione degli AirTag. Insomma, nulla di rivoluzionario ma tante piccole chicche che permettono di usare meglio il proprio iPhone! Scopritele tutte dal link a seguire. RECENSIONE iOS 17