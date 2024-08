Novità tech della settimana: ben 14 prodotti recensiti, per un'estate a tutta tecnologia!

Provate a indovinare quanti prodotti abbiamo recensito questa settimana, senza sbirciare! Chi ha detto 14 ha vinto, ma scommetto che siete in pochi, perché anche in piena estate tenere un ritmo di 2 al giorno non è banale. Bando quindi alle ciance, e veniamo al nostro ricchissimo menu, ricordandovi che trovate tutte le nostre recensioni cliccando nella barra qui sopra sulla voce omonima.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Ottima qualità audio, e ben ottimizzati con device Samsung (con funzioni esclusive solo per loro), oltre a essere ricchi di funzioni smart. Manca però il multipoint. Qui la nostra recensione delle Buds 3 Pro.

Roborock QRevo MaxV

Un robot per le pulizie molto capace, dotato di un nuovo sistema di lavaggio, con un'app tra le migliori del suo genere. Peccato costi tanto, e che il riconoscimento degli oggetti non sia perfetto. Qui la nostra recensione di Roborock QRevo MaxV.

Culligan Intense

Un sistema di microfiltrazione dell'acqua domestica che elimina batteri, cattivi odori e altre impurità. Non costa poco, ma è una spesa che col tempo si ammortizza, e la rinuncia alle bottiglie di plastica è un toccasana per la salute e per l'ambiente (oltre a essere una grande comodità). Qui la nostra recensione di Culligan Intense.

Motorola Moto G85

Il nuovo membro della famiglia Moto G si distingue con un'ottima autonomia, un buon display, il supporto a eSIM e un discreto comparto fotografico. I video però non sono granché e le prestazioni non certo fulminee. Inoltre mancano sia il jack audio che l'alimentatore in confezione. Qui la nostra recensione di Motorola Moto G85.

Hisense Hi Move 4 HVC6464A

Una bella scopa elettrica con tantissimi accessori in confezione, leggera e maneggevole, con un tubo flessibile grazie al giunto per piegarlo. Buono anche il prezzo, e buona la presenza di una testina LED e di una spazzola con rulli cambiabili. L'autonomia però non brilla, i ricambi ufficiali sono pochi, e l'accessorio lavapavimenti non è molto efficace. Meglio fare bene una cosa, e concentrarsi su quella. Qui la nostra recensione di Hisense Hi Move 4 HVC6464A.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Ecco lo smartwatch di Samsung più estremo di sempre! Watch Ultra vanta una grande resistenza e un software molto fluido e ricco di funzioni, oltre a sensori di primo livello, segno di un hardware portato al massimo. Il prezzo quindi è alto, l'autonomia non brilla e l'originalità nemmeno. Qui la nostra recensione di Samsung Galaxy Watch Ultra.

RedMagic 9S Pro

Ritorna uno dei pochi gaming phone rimasti sul mercato, puntando ovviamente tutto sull'hardware, ma anche con un bel design, il jack audio, e un display senza interruzioni. Il software in compenso potrebbe essere migliore, così come le fotocamere, abbastanza deludenti (tutte). Qui la nostra recensione di RedMagic 9S Pro.

AMD Ryzen 5 9600X

AMD porta la nuova architettura Zen 5 e con essa una grandissima efficienza energetica sul nuovo Ryzen 5 9600X, che finalmente eleva anche le prestazioni in single core (non sempre un fiore all'occhiello dell'azienda), e il prezzo di lancio è giù buono. In multi-core in compenso non brilla molto, soprattutto rispetto alla precedente generazione, rispetto alla quale il salto è piccolo. Qui la nostra recensione di AMD Ryzen 5 9600X.

AMD Ryzen 7 9700X

Dopo il Ryzen 5 vediamo anche il nuovo AMD Ryzen 7 9700X, basato sempre su architettura Zen 5, ma con un TDP base molto basso e anche lui assai efficiente. Nel suo caso però anche le prestazioni multi-core sono ottime, mentre in gaming un pochino ci ha deluso. Scoprite perché, nella nostra recensione di AMD Ryzen 7 9700X.

COSORI TwinFry

Nuova friggitrice ad aria per Cosori, che in questo caso ha un enorme cestello da 10 litri, che volendo si sdoppia in due cestelli indipendenti da 5 litri ciascuno. Altissime le temperature (fino a 240°), ma grandi anche (logicamente) le dimensioni e i consumi. Anche il prezzo è elevato. Qui la nostra recensione di COSORI TwinFry.

OnePlus Buds Nord 3 Pro

Lo diciamo subito: sono "il clone" degli OPPO Enco Air 4 Pro, e costano anche un po' meno. Sul serio, sono gli stessi auricolari da parte di due aziende che comunque stanno entrambe sotto l'egida di BBK. Unica pecca: la mancanza del codec Hi-Res LHDC 5.0, ma a parte quello si sente bene, hanno un buon ANC e anche i microfoni fanno il loro lavoro. Qui la nostra recensione di OnePlus Buds Nord 3 Pro.

Unihertz Jelly Max

Ecco un bello smartphone compatto e tascabile, che costa poco, ha (tanta) memoria espandibile e una ricarica veloce. Ottimo anche il prezzo, pessima la fotocamera, e ci sono anche altri difetti, ma dove lo trovate un altro telefono così? Qui la nostra recensione completa di Unihertz Jelly Max. P.S. si trova solo su Kickstarter, al momento.

Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL

Ecco una tastiera meccanica low profile, con layout ITA, solida e con un bel design e buone sonorità, oltre a connessioni Bluetooth e wireless. L'autonomia non è un granché però, è il polling si ferma a 1.000 Hz. Occhio anche al prezzo. Qui la nostra recensione di Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL.

Framework Laptop 16

Il portatile più modulare di sempre: ecco Framework Laptop 16. Buono lo schermo, buone le prestazioni, straordinaria la riparabilità, ma l'autonomia lascia a desiderare e certe scelte costruttive potrebbero non piacere a tutti. C'è in realtà moltissimo da dire al riguardo: trovate tutto nella recensione del Framework Laptop 16. P.S. per l'acquisto potete rivolgervi allo store ufficiale.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.