Novità tech della settimana: tanti smartphone, prodotti per la casa e un display che non ti aspetti

Torna anche questa settimana il riepilogo delle recensioni che abbiamo realizzato negli ultimi 7 giorni. Ci sono prodotti di spicco, di marchi molto famosi, e altri un po' più di nicchia. A questo indirizzo trovate invece le raccolte delle settimane precedenti, casomai ve ne foste persa qualcuna. Ma ora basta chiacchiere, e buona lettura!

Turtle Beach Stealth Ultra

Un controller da Turtle Beach te lo aspetti, un controller wireless con uno schermo nel mezzo un po' meno. Ecco Turtle Beach Stealth Ultra, che funziona su Xbox, PC e Android e ha un piccolo display personalizzabile al centro con alcune informazioni essenziali. L'ergonomia è buona, potete memorizzare vari profili sul dispositivo stesso, in modo da averli sempre a portata di mano, ma l'autonomia non è granché e la qualità costruttiva, soprattutto a questo prezzo, poteva essere migliore. RECENSIONE Turtle Beach Stealth Ultra

EarFun Air 2

È sempre più affollato il mondo degli auricolari Bluetooth, e qui siamo nella fascia medio/bassa, pur con un'ottima qualità audio (per il prezzo), Bluetooth 5.3 con codec LDAC e connettività multipoint (pur con sporadici problemi), certficazione IPX7 e una buona autonomia. I materiali non sono un granché e non ci sono funzioni avanzate come la cancellazione del rumore e in generale sono un po' spartani, soprattutto nel software. RECENSIONE EarFun Air 2

OnePlus 12R

Il flagship killer di quest'anno potrebbe essere lui. Ottimo display, buona fotocamera (principale), e ricarica rapidissima, con qualche compromesso di sempre (memoria non espandibile, niente ricarica wireless e grandangolo sottotono). RECENSIONE OnePlus 12R

Realme C67

Una buona autonomia e un buon display fanno da contraltare a una fotocamera nella media di questa fascia (bassa) e a un software un po' scarno. E niente 5G, per quanto la sua assenza sia tutto fuorché penalizzante. RECENSIONE Realme C67

Xiaomi Smart Air Fryer 6,5 litri

La friggitrice ad aria di Xiaomi si rinnova e si allarga, fino a ben 6,6 litri, per di più con uno dei migliori design del settore. Il cestello non solo è grande ma anche lavabile in lavastoviglie, e la temperatura arriva fino a 220°, con nuove modalità di cottura e funzioni smart, e per di più il prezzo è sceso rispetto al precedente modello. Occhio però a non mettere più tipi di cibi contemporaneamente, e peccato per lo schermo LCD poco visibile e la ghiera un po' scomoda e poco precisa. RECENSIONE Xiaomi Smart Air Fryer 6,5 litri

Dreame Z10 Station

Una signora scopa elettrica con un sacco di accessori inclusi, una stazione di svuotamento e una pratica Spazzola anti-groviglio con testina LED Blu. Non è la più agile che ci sia, non ha sensori per il rilevamento della polvere e la potenza di aspirazione non è al vertice, ma almeno il prezzo non è esagerato. RECENSIONE Dreame Z10 Station

Samsung Galaxy S24 Ultra

Il re è tornato, e chi abbia un budget così alto per uno smartphone Android non troverà di meglio. Al contempo S24 Ultra non è perfetto, al punto che Samsung può ancora migliorarlo tramite aggiornamenti software mirati. Considerando che gli anni di supporto sono arrivati fino a 7, c'è tutto il tempo del mondo. (Ma prima è meglio di poi.) RECENSIONE Samsung Galaxy S24 Ultra