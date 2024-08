Le novità Telegram di agosto: Super canali, Reazioni stella e Abbonamenti

Telegram è sicuramente tra le piattaforme di messaggistica istantanea più usate al mondo, e questo anche grazie al supporto software di cui gode. Proprio in questo arriva il nuovo aggiornamento di agosto che porta diverse novità su Telegram. Come al solito, il nuovo aggiornamento per Telegram porta un cospicuo numero di novità per la piattaforma di messaggistica. Andiamo a vederle insieme nel dettaglio.

Le novità in arrivo con il nuovo aggiornamento per Telegram

Arrivano le Reazioni stella Tutti gli utenti potranno apprezzare canali e creator di contenuti sulla piattaforma usando le Stelle di Telegram, inviando le cosiddette Reazioni stella. In questo modo, i proprietari dei canali ricevono il 100% delle stelle, e possono convertirle come ricompense in criptovaluta Toncoin o come inserzioni agevolate. Ogni post che sarà popolato da Reazioni stella mostrerà una classifica dei donatori più generosi e frequenti, anche se rimarrà la possibilità di non apparire tra i donatori che donano Reazioni stella abitualmente.

Abbonamenti con le stelle I creatori di contenuti ora possono creare speciali link d'invito che permettono di unirsi a un canale in cambio di un pagamento mensile in Stelle di Telegram.

Media a pagamento per i bot Arriva la possibilità di richiedere un pagamento periodico a tutti coloro che accedere a un video. In questo modo tutti i contenuti multimediali potranno essere monetizzati. Questo aggiornamento rende i post a pagamento disponibili per i bot, inclusi i bot amministratori nei canali e i bot che gestiscono gli account Telegram Business.

Arrivano i Super canali I Super canali fanno il loro approdo ufficiale su Telegram.Questo gioco ha l'obiettivo di far sembrare il tuo canale più simile a un gruppo dove gli amministratori possono pubblicare come i loro profili personali, o anche come i loro altri canali.

Rollout del nuovo aggiornamento per Telegram

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica per le app Android e iOS di Telegram. Qui sotto trovate i pulsanti diretti per controllare se avete già ricevuto l'aggiornamento per il vostro dispositivo. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Le guide utili per Telegram