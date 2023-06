In arrivo novità di WhatsApp Business per le piccole aziende

Introduciamo WhatsApp Business perché nelle ultime ore sono emerse alcune interessanti informazioni che riguardano delle novità in arrivo. Queste riguardano nello specifico le piccole imprese che si affidano alla piattaforma per promuovere i loro prodotti.

WhatsApp rappresenta ormai un punto di riferimento assoluto nel campo della messaggistica, e non solo per gli utenti privati ma anche per le aziende che intendono usare la piattaforma per il proprio business. In questo contesto infatti conosciamo WhatsApp Business .

Come vedete dallo screenshot in basso, ripreso dall'annuncio dello stesso Mark Zuckerberg, su WhatsApp Business sarà possibile creare e inviare annunci personalizzati a pagamento ai clienti. Questi annunci potranno riguardare promozioni in fase di lancio, promemoria per le promo in scadenza e anche aggiornamenti sulle promozioni in corso.

La generazione di tali contenuti a pagamento dovrebbe trasformarsi in un beneficio per le piccole aziende che si affidano a WhatsApp Business perché potranno sfruttare la piattaforma per veicolare le loro promozioni senza sviluppare applicazioni ad hoc usando le API di WhatsApp Business.

Tale sviluppo infatti viene spesso sfruttato da aziende grandi, le quali hanno risorse consistenti per farlo.

Tali annunci non riguarderanno solo WhatsApp Business ma anche gli altri prodotti Meta principali, come Instagram e Facebook. Mark Zuckerberg ha annunciato ufficialmente la novità e quindi ci aspettiamo che presto arriverà sulle app Android e iOS di WhatsApp Business.