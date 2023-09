Windows 11 ha finalmente una funzione di riconoscimento del testo come si deve

Windows 11 si prepara a un inverno caldissimo, e lo fa introducendo una serie di novità nei canali Insider per Strumento di cattura, l'app integrata per effettuare screenshot, Collegamento al telefono e l'app Foto. Al momento gli aggiornamenti riguardano i canali Canary e Dev, e come al solito nelle prossime settimane se tutto va bene dovrebbero arrivare nel canale Beta (sapete come uscire da Windows Insider?). Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprirle!

Strumento di cattura e Collegamento al telefono

La novità forse più interessante riguarda Strumento di cattura. La funzione integrata di Windows per effettuare screenshot si arricchisce finalmente della possibilità di rilevare il testo tramite Text Actions (Azioni di testo). Nell'ultima versione dell'app, infatti (numero 11.2308.33.0) potrete copiare il testo in qualsiasi immagine e condividerlo o incollarlo in qualsiasi app. Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante Text Actions nella barra degli strumenti per evidenziare il testo selezionabile. A questo punto, potete selezionarlo con il mouse e copiarlo, oppure cliccare sul pulsante Copia tutto il testo nella barra degli strumenti o premere i tasti Ctrl + A e Ctrl + C per selezionare e copiare tutto il testo usando la tastiera.

Fonte: Microsoft

Lo strumento vi consente anche di cancellare le informazioni sensibili negli screenshot prima di condividerli. Per farlo, cliccate sul pulsante Redigere rapidamente nella barra degli strumenti e email e numeri di telefono verranno nascosti automaticamente, oppure potete selezionare qualsiasi parte del testo, cliccarci sopra con il pulsante destro del mouse e selezionare Redigere testo.

Fonte: Microsoft

La novità è sicuramente apprezzata perché in precedenza l'unico strumento integrato per il riconoscimento del testo era un modulo Power Toys, Estrattore di testo, non particolarmente versatile e piuttosto limitato. Soprattutto se confrontato con la controparte del Mac. Inoltre Microsoft ha anche aggiornato Collegamento al telefono alla versione 1.23082.123.0, introducendo un'interessante funzione che consente di accedere e modificare le foto più recenti da un dispositivo mobile Android attraverso Strumento di cattura sul PC. La funzione è semplicissima: quando Collegamento al telefono rileva una nuova foto sul cellulare connesso, manderà una notifica sul computer e non dovrete fare altro che cliccarci sopra per modificarla direttamente.

Fonte: Microsoft

Windows Foto

Numerose novità anche per Windows Foto, che si aggiorna alla versione 2023.11090.13001.0, sempre nel canale Dev o Canary. La più interessante riguarda il nuovo strumento Sfocatura sfondo, che consente di far risaltare il soggetto di una foto. Per usarlo, aprite un'immagine, cliccate su Modifica e selezionate la nuova opzione. L'app riconoscerà automaticamente lo sfondo ed evidenzierà il soggetto, ma potete regolare l'intensità della sfocatura o utilizzare lo strumento pennello per modificare le aree sfocate.

Fonte: Microsoft

Ma non è finita qui. Proprio come in Foto di Apple, ora potete effettuare una ricerca tra le immagini memorizzate in OneDrive in base al contenuto. Per utilizzare la nuova funzione di ricerca dei contenuti, bisogna aver effettuato l'accesso al proprio account Microsoft, poi passare alla sezione OneDrive Personal e infine, nella barra di ricerca in alto, inserire un termine di ricerca come auto, spiaggia, compleanno o vacanze. Microsoft avverte che se non avete mai effettuato una ricerca per immagini su OneDrive (o se non avete mai usato OneDrive), lo strumento potrebbe impiegare qualche ora a effettuare l'indicizzazione dei contenuti, quindi non dare immediatamente il risultato cercato.

Fonte: Microsoft