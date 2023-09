Novità WINDTRE: le offerte FWA 5G saranno attivabili in una nuova regione

WINDTRE applicherà qualche modifica alle sue offerte di rete fissa in tecnologia FWA e FWA Outdoor. Procedendo con ordine, da lunedì 18 settembre l'operatore aumenterà la copertura delle sue offerte FWA su rete 5G. Difatti, esse saranno attivabili in una nuova regione, ovvero la Sardegna, che si aggiunge a Piemonte, Sicilia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Campania.

Per quanto riguarda le offerte di rete fissa in FWA Outdoor, sia 5G che 4G, sarà resa possibile l'attivazione anche in caso di presenza della copertura FTTC. In particolare, sempre dal 18 settembre, durante l'attivazione di un'offerta di rete fissa, anche in presenza di copertura FTTC, i rivenditori potranno visualizzare anche la copertura FWA. Il cliente, quindi, potrà scegliere se attivare un'offerta in tecnologia FTTC oppure in tecnologia FWA Outdoor (con l'offerta Super Internet Casa 4G o 5G).