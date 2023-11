Oggi è un giorno che i fan dei Beatles non dimenticheranno facilmente: è appena uscito il nuovo single della nota band britannica, Now and Then, il primo da quasi 30 anni a questa parte, ed è John Lennon a cantarlo, sebbene non il vero John Lennon. Ebbene sì, lo avrete già capito: c'è lo zampino dell'intelligenza artificiale, ma il risultato è ugualmente da brividi.

Paul McCartney e Ringo Starr si sono infatti affidati ai moderni algoritmi per completare un brano del quale esisteva solo una vecchia demo in bassa qualità, dello stesso Lennon. E in realtà non è stato nemmeno questo il primo tentativo di "rianimarla": quello che restava della band già ci provò negli anni '90, in occasione dell'album Anthology, ma il progetto non vide mai compimento per varie ragioni, prima di tutto tecniche.