NOW lancia la nuova offerta con pubblicità: si parte da 6,99 euro al mese

Netflix lancia un piano con pubblicità, Disney+ fa lo stesso... e NOW? Anche la piattaforma di streaming di Sky si adegua e rinnova la sua offerta lanciando due nuovi piani con pubblicità per accedere ai contenuti del servizio con nuovi prezzi e funzionalità più personalizzabili (ecco come vedere i film in streaming).

Dal 28 settembre, poi, arriverà il nuovo piano Premium che elimina gli spot e consente la visione su due dispositivi in contemporanea, sia per il pass Cinema+Entertainment che Sport (sapete come vedere chi sta utilizzando i vostri servizi di streaming?).

Ma cominciamo dall'inizio. Sky offre un catalogo di più di 2.200 titoli, con oltre 1.700 film e 450 serie tv, oltre a una cinquantina di documentari, e da oggi propone il nuovo pass Entertainment che offre:

tutte le Serie TV e gli Show di Sky in diretta e on demand: serie tv, i documentari, l'intrattenimento per i bambini e gli show di Sky più gettonati

e gli Show di Sky in diretta e on demand: serie tv, i documentari, l'intrattenimento per i bambini e gli show di Sky più gettonati pubblicità

visione da un solo dispositivo alla volta

alla volta a 8,99 euro al mese senza vincoli di permanenza, o a 6,99 euro al mese con il piano annuale

A questo si affianca la combinazione Entertainment+Cinema che mette sul piatto:

tutte le Serie TV e gli Show di Sky in diretta e on demand

il grande cinema con i film più attesi

con i film più attesi pubblicità

visione da un solo dispositivo alla volta

alla volta a 11,99 euro al mese senza vincoli di permanenza, o a 9,99 euro al mese con il piano annuale

Per chi vorrà eliminare la pubblicità, dal 28 settembre potrà scegliere la combinazione con i vantaggi offerti da Premium: