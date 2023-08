L'interfaccia Now Playing di YouTube Music accoglierà un'importante novità su Android ed iOS

YouTube Music è pronta a lanciare una nuova riprogettazione di Now Playing su Android ed iOS . In particolare, dopo i testi in tempo reale , verrà introdotta una sezione dedicata ai commenti : gli utenti, quindi, avranno la possibilità di leggere e scrivere commenti. Il pannello dedicato è "preso in prestito" dal client principale di YouTube e consente di aggiungere un interessante elemento alla piattaforma, in precedenza limitata alle playlist.

Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, l'inedita riprogettazione di Now Playing con commenti sta già iniziando a comparire su YouTube Music per Android (dopo i test nello scorso giugno) e per iOS, che utilizza ancora il vecchio miniplayer. Infine, nelle scorse settimane qualche novità è toccata anche agli utenti Wear OS della piattaforma. Nello specifico, l'ultimo aggiornamento ha finalmente implementato la possibilità di sfogliare i brani contenuti in una playlist o in un album.