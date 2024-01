Per nPerf Vodafone non ha eguali: è il miglior operatore di rete mobile in Italia per il sesto anno di fila. Scopriamo perché

Come ogni anno, nPerf ha pubblicato il suo rapporto sulle prestazioni degli operatori di rete mobile, e come avviene da sei anni a questa parte ha incoronato Vodafone (se la notizia vi stuzzica, date un'occhiata alle migliori offerte per passare all'operatore rosso!).

L'azienda francese, che si vanta di essere indipendente e di effettuare misure che riflettono le esperienze reali dei clienti per misurare le prestazioni degli operatori di rete fissa e mobile, ha infatti analizzato una serie di aspetti dei maggiori operatori italiani di rete mobile nel 2023.

Forte dei suoi filtri che evitano le misurazioni effettuate dai robot, nPerf ha monitorato velocità, di download e upload, latenza, esperienza Web e visione di video su YouTube, sul totale delle connessioni e in 5G. E, indovinate un po', Vodafone ha sempre trionfato.