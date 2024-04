nPerf lancia la nuova app per testare le performance di rete sul PC: ecco le novità

Le reti internet sono al centro delle nostre vite ed entrano in gioco in tanti contesti. Per questo, conoscere in maniera oggettiva le performance della propria rete è molto importante. E nPerf è uno dei servizi che vi permette di farlo con accuratezza.

La piattaforma francese ha appena annunciato delle novità che riguardano proprio il test della rete. nPerf ha infatti annunciato una nuova versione delle sua app per PC.