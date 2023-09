NTmobile lancia NT Prime: SMS verso lo stesso operatore e 20 Giga a meno di 5€ mensili

L'operatore virtuale NTmobile ha lanciato l'offerta NT Prime, che potrà essere attivata dai nuovi clienti con un costo mensile di 4,99 euro. Il pacchetto offre minuti e SMS illimitati verso i numeri NTmobile e 20 Giga di traffico internet mobile fino in 4G. Sul sito ufficiale, poi, viene specificato che chiamare ed inviare messaggi di testo ad altri operatori comporterà i rispetti costi: 0,01 centesimi di euro al minuto e 0,05 centesimi di euro per ogni SMS.

Per attivare l'offerta, l'utente può sia richiedere un nuovo numero che effettuare la portabilità da un altro operatore. Tra l'altro, nel primo caso si potranno personalizzare alcune cifre del numero. Per quanto riguarda il costo di attivazione, il cliente dovrà spendere 9,99 euro, oltre ovviamente al costo per il primo mese dell'offerta. Inoltre, da luglio 2023, a questi prezzi si aggiunge un'ulteriore esborso di 5 euro per la spedizione della SIM con corriere espresso BRT. Dunque, nella fase iniziale la spesa complessiva arriva a 19,98 euro.