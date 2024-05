NTmobile mette in promozione NT WOW: spedizione SIM e secondo mese gratis

L'operatore virtuale NTmobile ha lanciato una promozione per la sua offerta NT WOW a 2,29 euro al mese. Ora, infatti, potrà essere attivata con spedizione gratuita (invece di 5 euro) e con il secondo mese in regalo. Non mancherà, poi, l'opportunità di ricevere a casa la SIM Gold e vincere 200 euro di ricarica.

L'offferta NT WOW offre mensilmente minuti e SMS illimitati verso numeri NTmobile, 100 minuti verso numeri fissi e mobili nazionali, 2 Giga di traffico internet fino in 4G, al prezzo mensile di 2,99 euro. I nuovi clienti potranno sia chiedere un nuovo numero che effettuare la portabilità da un altro operatore. Tra l'altro, nel primo caso, sarà possibile anche personalizzare alcune cifre del numero telefonico. Per quanto riguarda la navigazione, è garantita una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.