Il pieghevole economico di Nubia che costerà meno di 600€ sta per arrivare in Italia: (ri)scopriamolo insieme

Fu annunciato in occasione dell'edizione 2024 del Mobile World Congress di Barcellona, e proprio in tale occasione ve lo mostrammo in anteprima insieme all'edizione Van Gogh dello Z60 Ultra. Stiamo parlando di Nubia Flip 5G, un promettente pieghevole a conchiglia caratterizzato da un prezzo particolarmente aggressivo, soprattutto a confronto con quello proposto dai marchi concorrenti. Il dispositivo in questione è entrato in pre-ordine in questi giorni, anche se al momento Europa (e Italia) sono esclusi dai giochi. Si tratta però di un'esclusione temporanea, visto che è previsto il lancio anche sul suolo europeo.

Caratteristiche tecniche

La scheda tecnica l'avevamo già vista a fine febbraio, ma in realtà Nubia ha cambiato un po' le carte in tavola, approfittando anche per comunicare nuovi dettagli. La RAM e la memoria interna aumentano, e questo senza influire sul prezzo finale.

Schermo interno: AMOLED da 6,9", FullHD+ (1.188 x 2.790 pixel), 120Hz, 95,4% Screen-to-Body Ratio, 443 ppi, 100% DCI-P3

AMOLED da 6,9", FullHD+ (1.188 x 2.790 pixel), 120Hz, 95,4% Screen-to-Body Ratio, 443 ppi, 100% DCI-P3 Schermo esterno: OLED circolare da 1,43" (466 x 466 pixel)

OLED circolare da 1,43" (466 x 466 pixel) Processore : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 a 2,4 GHz

: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 a 2,4 GHz GPU: Adreno 644

Adreno 644 RAM : 8 o 12 GB

: 8 o 12 GB Memoria interna : 256 o 512 GB (memoria UFS 3.1)

: 256 o 512 GB (memoria UFS 3.1) Batteria : 4.310 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, da 0 a 50% in 18 minuti

: 4.310 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, da 0 a 50% in 18 minuti Fotocamere posteriori : Principale: 50 Megapixel, f/1.8 Profondità: 2 MP

: Fotocamera frontale: 16 MP

16 MP Dimensioni da chiuso : 87,6 x 75,5 x 15 mm

: 87,6 x 75,5 x 15 mm Dimensioni da aperto : 170 x 75,5 x 7 mm

: 170 x 75,5 x 7 mm Peso : 209 g

: 209 g S.O. : Android 13 con MyOS 13

: Android 13 con MyOS 13 Certificazione IPX2 e IPX4

Colori Disponibili : Cosmic Black, Sunshine Gold, Flowing Lilac

: Cosmic Black, Sunshine Gold, Flowing Lilac Connettività: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC La cerniera Dual-Rail è stata testata da Nubia per più di 200.000 piegamenti, e tra le altre informazioni diffuse ultimamente da Nubia ci sono anche tanti altri dati tecnici sull'ampio display interno da quasi 7", uno dei più grandi fra quelli a disposizione dei pieghevoli a conchiglia. E in effetti ha senso, visto che si punta a renderli compatti da piegati. Il peso di conseguenza è maggiore a quello ad esempio di Z Flip 5 od OPPO Find N2 Flip. Lo schermo esterno, caratterizzato dalla particolare forma circolare, vanta funzioni per certi versi simili a quelle di uno smartwatch: ora e data, cronometro, note vocali, conta passi, gestione dei contenuti multimediali, notifiche e simili. Sulla falsa riga del Find N2 Flip, c'è persino un pet virtuale in stile Tamagotchi.

Cosa c'è in confezione

Nonostante il prezzo "basso", almeno rispetto ai competitor, la confezione del Nubia Flip 5G è piuttosto ricca. Troviamo, oltre allo smartphone, una cover trasparente pensata appunto per adattarsi al form factor pieghevole, alimentatore (probabilmente da 33W) e un cavo USB-C, oltre ovviamente a PIN per la rimozione del carrellino della SIM e a un manuale per il primo avvio.

Quando arriva in Italia

In queste ore c'è chi sta mettendo in dubbio il lancio in Italia dello smartphone. La parte italiana dello store europeo in realtà già dalla home suggerisce l'arrivo del dispositivo nel nostro paese, permettendovi anche di lasciare l'indirizzo email per rimanere aggiornati sul lancio. Perché quindi mettere in dubbio l'arrivo sul suolo europeo del Flip 5G? Oggi in realtà Nubia ha aperto i pre-ordini del dispositivo. C'è chi, all'estero, ha titolato "lancio globale", ma in realtà gli ordini sono aperti per Stati Uniti, Cile, Australia, Nuova Zelanda e varie nazioni asiatiche e del medio oriente. Come al solito c'è chi scambia Stati Uniti per "Tutto il mondo". La prima ondata comunque termina il 23 aprile, ed è quindi lecito aspettarsi che solo dopo questa data Nubia conti di aprire le vendite ad altri paesi.

Il prezzo