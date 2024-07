Nubia Z60 Ultra Leading Version

Nubia Z60 Ultra Leading Version è disponibile in preordine (le consegne sono previste per la terza settimana di agosto) nei colori Black e Silver ai seguenti prezzi:

La batteria è sempre la stessa unità da 6.000 mAh con ricarica via cavo da 80 W, con tanto di tecnologia AI "Zero" power consumption 2.0, che garantisce una maggiore autonomia.

Nubia Z60S Pro

Z60S Pro è il successore diretto dello Z50S Pro dello scorso anno e mantiene tutte le specifiche chiave con alcune piccole modifiche.

La novità maggiore riguarda la fotocamera principale da 35 mm che presenta un sensore più grande (lo stesso di Z60 Ultra Leading Version).

Oltre alle funzioni IA NeoVision AI Photography System 2.0, Nubia ha anche portato funzioni di intelligenza artificiale come Magic Eraser, Sky e Blur, insieme a un formato cinematografico ultra-wide 65:24 e filigrane personalizzate

Per quanto riguarda la fotografia notturna, troviamo dodici algoritmi di cielo stellato e Galaxy Night Scene Mode.

Tutto il resto non cambia, così come la batteria da 5.100 mAh con ricarica a 80W e algoritmo AI 'Zero' Power Consumption 2.0 per aumentare l'autonomia. L'altra novità sono i colori: ora il telefono è disponibile in Black, Aqua e White.