Nubia annuncia il suo pieghevole economico: ecco Nubia Flip 5G

Durante l'evento MWC di Barcellona le sorprese tecnologiche di certo non mancano. Tra di queste, c'è sicuramente quella firmata da Nubia, che ha presentato il suo primo flip phone, commercializzato col nome di nubia Flip 5G. Si tratta di un pieghevole caratterizzato dalla presenza di un display OLED interno da 6,9" (con frequenza di aggiornamento a 120Hz) ed uno esterno, sempre OLED, da 1,43". Il processore scelto, invece, è lo Snapdragon 7 Gen 1.

Passando al comparto fotografico, spicca il sensore principale da 50 MP, affiancato da uno con risoluzione di 2 MP. Quello frontale, invece, è da 16 MP. L'autonomia è garantita dalla batteria da 4.310 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W (in grado di ricaricare completamente il dispositivo in 73 minuti). Il pieghevole di nubia sarà disponibile in nero ed oro, e verrà venduto ad un prezzo di 599 euro. Per quanto riguarda la disponibilità, l'azienda ha specificato che lo smartphone sarà presto lanciato a livello globale.