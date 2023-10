Nubia Z50S Pro ufficiale in Italia: il top di gamma dal prezzo imbattibile

Nubia Z50S Pro: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Nubia Z50S Pro arriva ufficialmente in Italia a un prezzo che parte da 649 euro, per la variante con 256 GB di storage interno, e arriva a 799 euro per quella con 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Sicuramente dei prezzi molto aggressivi, in un mercato in cui dispositivi con pari scheda tecnica non si trovano a meno di 900 euro. Una scelta audace da parte di Nubia, forse obbligata per guadagnare la giusta visibilità in un mercato che l'ha vista assente per qualche tempo.

Il nuovo Nubia Z50S Pro lo trovate ai prezzi appena enunciati anche su Amazon Italia, qui sopra trovate i box per l'acquisto.