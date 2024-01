Nubia risponde alla domanda che tutti si chiedono: per quanti anni aggiornerà i suoi device?

I due dispositivi appena citati vantano infatti hardware davvero al top con prezzi alquanto contenuti , almeno a confronto con i top di gamma di altri brand anche più blasonati. Ma per quanto riguarda il software? Nubia aggiornerà i suoi nuovi device? E per quanto tempo? È il marchio stesso, visto il successo di vendita dei suoi ultimi dispositivi, a rispondere a queste domande in una pagina FAQ dedicata, anche se in modo un po' vago. Nella stessa pagina si risponde anche ad altre domande.

Per quanto saranno aggiornati i dispositivi Nubia?

Non si specifica quindi quanti major update ci saranno, anche se supponiamo che almeno un paio siano previsti. Non sono specificate nemmeno le finestre di rilascio di eventuali aggiornamenti di sicurezza. Comunque anche solo il fatto che Nubia ne parli esplicitamente (in due diverse pagine, qui e qui ) è già qualcosa.

At nubia, we're committed to providing regular system updates for up to 3 years from the date of purchase, ensuring your device's performance and security.

In entrambe le FAQ (Z50S Pro e Z60 Ultra) Nubia promette "system updates" per un periodo di tre anni . In questo lasso di tempo Nubia promette di mantenere "i dispositivi sicuri e aggiornati con le funzionalità e i miglioramenti più recenti".

Android Auto funziona?

Garanzia

Per chi acquista sullo store ufficiale Nubia europeo o su Amazon ci sono i classici 24 mesi di garanzia. Occhio però: nelle FAQ dello Z60 Ultra, Nubia specifica che non c'è il supporto allo sblocco del bootloader, e che qualsiasi tentativo di modifica software invaliderà la garanzia.

E le recensioni?

Come forse avrete visto sul nostro canale YouTube, lo Z60 Ultra è nelle nostre mani, e abbiamo potuto farvelo vedere in un primo video unboxing. Al momento però non possiamo ancora pubblicare la recensione, ed è Nubia stesso a ricordarlo nella sua pagina FAQ. Il suo ultimo dispositivo segna di fatto il debutto globale della "nuova" Nubia, e le recensioni ufficiali di portali, blog e creator più diffusi di fatto non sono online. Ciò nonostante, il brand garantisce che i miglioramenti apportati al prodotto lo rendono una scelta "degna".

While the Z60 Ultra is our global debut product with limited online reviews, we assure its improvements and updates make it a worthy choice.

Certo è che si parla pur sempre di 679€ (per il modello base), non certo bruscolini, e avere qualche impressione da parte chi ne prova decine ogni anno male non farebbe. C'è insomma da aspettare qualche altro giorno per le recensioni "ufficiali", ma lo smartphone non scappa di certo.