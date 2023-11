Arriva Nuki 4: la nuova smart lock finalmente con Matter!

Torniamo a parlarne perché l'azienda ha appena svelato un nuovo dispositivo smart. Parliamo di Nuki 4 Smart Lock e Smart Lock Pro , una nuova smart lock che all'apparenza sembra vere molto in comune con la versione precedente, ma che in realtà al suo interno apporta la grande novità del supporto a Matter .

Nuki 4 Smart Lock e Smart Lock Pro

Come anticipato, la nuova serratura smart di Nuki appare molto simile alla generazione precedente, e arriva nelle colorazioni bianca e nera. La grande novità è il supporto ufficiale allo standard Matter, il quale renderà molto più semplice l'integrazione con i principali sistemi di smart home.

Altra importante novità è sul fronte della batteria e dell'autonomia: con una sola carica le due nuove serrature intelligenti possono essere utilizzate fino a sei mesi, il che rappresenta un miglioramento dell'autonomia di circa il 30% rispetto al modello precedente.

Inoltre, l'aggiornamento del firmware che Nuki rilascerà all'inizio del prossimo anno fornirà agli utenti anche la funzione Matter che distingue tra "Aprire la porta" (compreso tirare il chiavistello) e "Sbloccare".

Oltre alla nuova smart lock Nuki 4, arriva anche Keypad 2 Pro. Si tratta della nuova versione del tastierino numerico con impronte digitali, successore di quello che venne lanciato lo scorso anno. Keypad 2 Pro si distingue per il suo frontale in acciaio inossidabile di alta qualità e per la possibilità di essere installato nella parete o sulla porta. Come per il Keypad 2, è possibile assegnare fino a 20 impronte digitali e 200 codici di accesso individuali.