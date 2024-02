Benvenuti nel futuro delle serrature smart: le Nuki Smart Lok 4 abbracciano Thread (e se vi sbrigate lo avrete gratis)

Niente più Wi-Fi o bridge per controllare da remoto le vostre serrature smart Nuki: ora il produttore di soluzioni di accesso intelligenti ha annunciato l'abilitazione del protocollo Thread (sapete cosa sia questa tecnologia e cosa c'entri con Matter? Scopritelo nel nostro approfondimento dedicato).

Ma cosa significa esattamente questo? A settembre 2023 il marchio austriaco ha presentato le nuove serrature Smart Lock e Smart Lock Pro di quarta generazione, che portavano in dote il supporto al protocollo Matter, poi lanciate effettivamente sul mercato a novembre 2023. Alla presentazione Nuki aveva promesso per la primavera del 2024 l'arrivo di un aggiornamento che avrebbe consentito l'accesso da remoto non tramite Wi-Fi o bridge, ma con la ben più performante tecnologia Thread (ovviamente attraverso un hub compatibile).

I vantaggi di questa soluzione, disponibile attraverso lo standard Matter, sono notevoli, in quanto consentono di avere una reattività maggiore del Bluetooth, oltre a una migliore stabilità e maggiore efficienza rispetto al Wi-Fi.

Questo significa che gli utenti potranno accedere da remoto alle loro serrature per controllare lo stato della batteria, gestire l'assegnazione delle autorizzazioni di accesso e la visualizzazione delle azioni di blocco, senza doversi appoggiare a bridge o WLAN. Ovviamente chi lo desidera può disattivare queste funzioni di accesso da remoto e utilizzare le serrature solo localmente.