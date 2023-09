Nuki apre le porte a Matter con le sue nuove serrature smart per l'Europa

Nuki si lancia nel futuro con una novità molto importante: il supporto per lo standard Matter (qui vi abbiamo spiegato cos'è)! L'azienda austriaca produttrice di serrature smart e relativi accessori, come Nuki Smart Lock 3.0 Pro e KeyPad 2.0 che abbiamo recensito qualche mese fa, è al lavoro per adottare il nuovo protocollo per la domotica sui suoi nuovi prodotti, con un arrivo che dovrebbe essere davvero imminente.