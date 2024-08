Scopriamo tutti i dettagli, ricordandovi i nostri approfondimenti su come usare ChatGPT e quali sono le migliori alternative al chatbot di OpenAI .

OpenAI ha appena annunciato che il numero degli utenti settimanali di ChatGPT è ora di 200 milioni . Non solo, ma i suoi investitori potrebbero includere tutto il "club dei 3.000 miliardi" se è vero che dopo Microsoft anche Apple e NVIDIA si uniranno al prossimo round di finanziamenti (che è enorme).

Numero di utenti e dominio tra le aziende Fortune 500

Non solo, ma gran parte di questa crescita è dovuta al lancio di GPT-4o Mini , la versione più piccola, veloce ed economica del modello multimodale GPT-4o rilasciata a luglio 2024.

Se infatti grandi aziende come Google con Gemini e Meta con Meta AI stanno recuperando terreno (è di ieri la notizia che Meta AI ha raggiunto la quota di 400 milioni di utenti mensili e 40 milioni di utenti giornalieri), OpenAI ha dichiarato che ormai il 92% delle aziende Fortune 500 (le 500 maggiori imprese statunitensi misurate sulla base del loro fatturato) sta utilizzando i suoi prodotti.

Una crescita impressionante, che conferma il dominio del chatbot di OpenAI in un settore sempre più competitivo .

Come riportato dal portale Axios , OpenAI ha annunciato ieri che ChatGPT ha superato i 200 milioni di utenti attivi settimanali, il doppio rispetto ai 100 milioni rivelati a novembre 2023.

Apple e NVIDIA tra gli investitori di OpenAI?

I due portali hanno infatti condiviso la notizia che Apple e NVIDIA starebbero considerando l'opportunità di investire in OpenAI nel prossimo round di finanziamenti.

Non si tratta di una notizia da poco. Il round di finanziamenti, guidato da Thrive Capital, valuterebbe OpenAI a più di 100 miliardi di dollari, e riunirebbe tra i finanziatori le tre maggiori società del mondo, valutate a più di 3.000 miliardi di dollari (Microsoft: 3.342 dollari, Apple $3.181 miliardi e NVIDIA: 3.113 miliardi).

La notizia sembra piuttosto verosimile, in quanto Apple integrerà ChatGPT in Apple Intelligence e NVIDIA è un fornitore chiave di OpenAI, che si affida ai chip dell'azienda per alimentare i suoi servizi di intelligenza artificiale.

Nel frattempo, proprio ieri OpenAI e Anthropic hanno firmato un accordo con il Governo statunitense per consentire all'AI Safety Institute (non solo statunitense, ma anche con la controparte del Regno Unito) di verificare nuovi modelli di intelligenza artificiale prima del rilascio, in modo da contribuire a migliorare la loro sicurezza.

La notizia dovrebbe placare alcune critiche e azioni governative contro le aziende intese a mettere dei paletti nello sviluppo di queste tecnologie.