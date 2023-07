La nuova app Borsa di watchOS 10 vi renderà dei perfetti broker

Ora però in cima alla lista troverete una nuova icona con tre puntini (invece della scritta Visualizzazione) che consente di accedere alla variazione di prezzo, percentuale o la capitalizzazione di mercato accanto al prezzo di ogni titolo (sotto, a sinistra Borsa in watchOS 9 e a destra tre immagini della nuova app).

L'app, che potete provare installando la beta pubblica di watchOS 10, presenta la stessa schermata iniziale, con l'elenco di azioni e mercati in rosso e verde a seconda che stiano aumentando o meno. E, come prima, i dati sono forniti da Yahoo.

Lo smartwatch della mela con il nuovo OS riceverà infatti nuovi quadranti, i widget, rilevamento dell'umore e un'interfaccia riprogettata per alcune app native in modo che, come afferma Apple, forniscano "più informazioni a colpo d'occhio", con "nuovi modi per navigare e accedere rapidamente ai contenuti". Tra queste Meteo , Messaggi, Mappe e, oggetto di questo articolo, Borsa.

In un anno di transizione per gli altri sistemi operativi della mela, che offrono aggiornamenti di tipo incrementale, watchOS 10 potrebbe rappresentare una delle novità più interessanti del panorama Apple di quest'anno (a proposito, sapete come abbinare un Apple Watch al vostro iPhone ?).

La novità più grande è però all'interno delle singole azioni. Mentre prima si aveva un grafico con sfondo nero, ora si ha uno sfondo verde o rosso basato sulle prestazioni in tempo reale. Toccate la voce 1D in alto a destra per passare tra i grafici delle prestazioni del giorno, del mese e dell'anno (1D, 1M, 1Y), e, come prima, potete scorrere per spostarvi tra i vostri titoli salvati. Cambiando la vista tra giorno, mese e anno non cambierete però la percentuale mostrata in basso, che resta relativa al giorno.

Inoltre ora per tornare alla lista di azioni dovrete toccare un'icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra (e non una freccia verso sinistra).