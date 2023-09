L'app di Fitbit ha un nuovo volto e da oggi è disponibile per tutti

In attesa del 4 ottobre, data in cui è previsto l'evento di presentazione del nuovo Pixel Watch 2 e dei Pixel 8, Google ha fatto sapere di aver lanciato ufficialmente la nuova versione riprogettata dell'app di Fitbit. Le novità introdotte comprendono la semplificazione dell'interfaccia, tramite una suddivisione dell'app in tre schede (Oggi, Coach e Tu), per avere in primo piano le informazioni principali sulla salute e una maggiore coerenza grafica grazie allo stile Material You che Google sta ancora gradualmente omologando a tutte le sue app e widget.

Vediamo in particolare cinque suggerimenti da parte di Google ''per ottenere il massimo'' dalla nuova app.