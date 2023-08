La nuova era dell'app Fitbit: ecco tutte le novità

Mentre le integrazioni con Wear OS iniziano a farsi vedere ancora timidamente, arrivano delle importanti novità per l'app Fitbit. L'azienda ha infatti annunciato importanti rinnovamenti per l'app che consente di accedere a tutte le statistiche degli indossabili Fitbit dal proprio smartphone.

Fitbit è uno degli attori principali del settore dei dispositivi indossabili, ovvero smartwatch e smartband in larghissima parte. Recentemente l'azienda è stata acquisita da Google, pur mantenendo la sua autonomia, e questo ha significato importanti miglioramenti.

Insomma, avete capito che la nuova app Fitbit include anche un importante rinnovamento all'interfaccia grafica.

Per i più attenti, è abbastanza immediato notare come la nuova app Fitbit somigli a quella di Google Fit, soprattutto in termini di grafici e statistiche proposte.

La nuova app Fitbit verrà distribuita a livello globale a partire dal prossimo autunno.