La nuova app Fitbit vi farà dormire sonni tranquilli

Dopo l'importante aggiornamento della scorsa estate, non sono finiti i lavori per Fitbit, che proprio in queste ore si sta aggiornando per migliorare la visualizzazione delle metriche del sonno (a proposito, se siete alla ricerca di una smartband, date un'occhiata alla nostra selezione delle migliori).

La novità, oggetto di alcuni leak il mese scorso, è stata annunciata direttamente dall'azienda di proprietà di Google: andiamo a vedere cosa è cambiato.