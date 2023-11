Una nuova app meteo sta per approdare su CarPlay

Si tratta dell'arrivo di una nuova app meteo compatibile con CarPlay. L'app in questione si chiama MyRadar e consiste in un'app di terze parti molto dettagliata per consultare le informazioni meteo e le relative previsioni. L'app è presente da tempo sul Play Store e sull'App Store di Apple, dove conta decine di milioni di download, segno che si tratta di un'app popolare anche perché ritenuta affidabile.

La novità appena arrivata consiste nel rilascio delle prime versioni beta di MyRadar per CarPlay.

Questa versione dell'app permetterà di utilizzare tutte le potenzialità di MyRadar direttamente dallo schermo dell'auto, una volta avviato CarPlay. Tra le funzionalità più interessanti, troviamo la possibilità di avvalersi delle informazioni provenienti dai radar per conoscere eventuali allerte per pioggia o condizioni meteo particolarmente avverse.

Si tratta quindi di un'app che dovrebbe rendere più agevole gli spostamenti, anche quando le condizioni meteo non sono ottimali. Nella galleria in basso trovate qualche screenshot che mostra la sua interfaccia grafica in esecuzione su CarPlay.

Tutti possono provare la prima beta di MyRadar per CarPlay, a patto di essere veloci. Attualmente infatti sono disponibili 2.000 posti per provare l'app in beta. Potete provare a iscrivervi al programma di test tramite questo link. Se tutto andrà a buon fine allora riceverete la notifica per poter procedere al download e all'installazione dall'App Store.