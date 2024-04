La nuova app di Sonos punta tutto sulla personalizzazione (e non sulla barra inferiore)

Dopo nuovi, entusiasmanti prodotti lanciati nella seconda metà del 2023 come Era 100, Era 300 e Move 2, sono stati mesi piuttosto tranquilli per Sonos, che ha iniziato il 2024 viaggiando sotto i radar dei siti d'informazione.

Ma l'azienda americana è in procinto di presentare le sue prime cuffie, e per l'occasione sta per rilasciare un importante aggiornamento alla sua app: scopriamo tutti i dettagli.