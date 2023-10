La nuova app di Teams si ispira a Windows 11

Microsoft negli ultimi anni ha dato una grossa accelerata al suo impegno nell'ambito dei servizi e delle app che riguardano non solo Windows, ma anche la compatibilità con altri sistemi, come macOS.

Tra le app di Microsoft così trasversali troviamo Teams, l'app che è salita alla ribalta soprattutto nel corso della pandemia, quando praticamente per tutti è diventato necessario organizzarsi in remoto sia in ambito lavorativo che scolastico. E proprio Teams ha ricevuto una consistente novità.

Gli screenshot in galleria la mostrano chiaramente: Teams riceve una nuova interfaccia grafica, la quale invece praticamente tutta l'app, a partire dalla sezione Home fino ad arrivare alle chat personali con gli altri utenti.