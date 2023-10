Apple prende spunto da Netflix per rinnovare la sua app TV

Apple crede molto nel suo servizio di streaming video, e per consolidare le sue offerte sta per introdurre diverse novità, stando a un recente articolo pubblicato da Mark Gurman (a proposito, sapete come vedere chi accede ai vostri abbonamenti?).

Il noto giornalista di Bloomberg ha infatti rivelato come la casa della mela sia in procinto di lanciare un'app TV rinnovata, che non solo presenterà novità nell'interfaccia, ma anche nelle funzionalità in quanto diventerà il solo luogo da cui noleggiare, acquistare o comunque accedere a film e serie TV.

Attualmente infatti su Apple TV avete la possibilità di acquistare o noleggiare film e programmi TV tramite l'app TV o le app separate Film e Programmi TV di iTunes, ma entro la fine dell'anno queste spariranno per eliminare la ridondanza.

Allo stesso modo, su iPhone i iPad ora potete acquistare o noleggiare film utilizzando l'app TV o tramite la sezione dedicata nell'app iTunes Store.

Anche questa opzione sparirà, e l'unico canale per accedere ai contenuti video diventerà l'app TV.

Apple ha quindi intenzione di rendere l'app il centro unico dell'intrattenimento video della mela, e per questo motivo sta per introdurre, in concomitanza con la rimozione delle app o delle sezioni iTunes, un rinnovamento grafico importante.

Secondo Gurman, possiamo aspettarci una nuova barra laterale per una migliore navigazione in stile Netflix. Il giornalista infatti afferma che consentirà agli utenti di "navigare tra le categorie video, abbinando un'estetica di design utilizzata da Netflix e altri servizi di streaming. Oltre a funzionare sul set-top box di Apple, l'app è disponibile su smart TV prodotte da altre aziende".

La novità, che segue lo spostamento dei trailer dei film dall'app iTunes Store all'app TV, dovrebbe arrivare per dicembre, probabilmente insieme a tvOS 17.2. Le aspettative sono notevoli, anche perché l'app TV è stata spesso criticata per la sua interfaccia confusa: basterà una barra laterale potrà risolvere i suoi problemi?