La nuova Apple Watch Home su watchOS 10: ecco le novità

Apple è protagonista anche nel settore degli smartwatch, dove i suoi Apple Watch costituiscono un punto di riferimento da diversi anni nel mercato a livello mondiale. E proprio per i suoi smartwatch sappiamo che Apple sta preparando delle interessanti novità.

Stiamo ovviamente parlando di watchOS 10, la nuova generazione del sistema operativo per i suoi smartwatch che Apple ha presentato da qualche settimana. Riguardo la nuova generazione di watchOS sono in vista delle novità anche per le app di Apple.

Infatti con watchOS 10, che è attualmente in fase beta, è previsto il lancio della nuova app Apple Watch Home, quella che permette di controllare i dispositivi domotici connessi in casa direttamente dal proprio Apple Watch. E grazie a quelli di 9to5Google possiamo avere un'anteprima delle novità in arrivo per l'app Home di Apple Watch: